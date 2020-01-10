英美情報指伊朗防空導彈擊落客機

伊朗稱曾試折返 沒求救

衛星資料顯示，該架編號PS 752的波音737客機起飛與爬升時都沒異常，但飛行約3分鐘後便墜毀。伊朗官方事後隨即宣稱客機是因「機件故障」而墜毁，烏克蘭駐伊朗大使館亦第一時間排除恐襲或火箭攻擊的可能，但聲明其後從官方網站中移除，改稱「現在下定論還太早」。烏克蘭總統澤連斯基亦在facebook發文說：「所有關於事發的可能，都必須逐一檢視。」

由於與伊朗空襲美軍駐伊拉克基地只相差約4小時，客機墜毁的時間點引發猜疑。

美國聯邦航空管理局（FAA）空難調查部門前主管古澤蒂（Jeffrey Guzzetti）稱，除非故意縱火，否則客機不會在短時間內着火蔓延，出事客機的情况不像一般引擎故障，更像炸彈或導彈所致。伊朗武裝部隊發言人則重申，該客機墜毁不是軍事行動所造成。另一伊朗官員稱，客機因一具引擎起火而失控。

（綜合報道）

（美伊風暴）