英美情報指伊朗防空導彈擊落客機

【明報專訊】烏克蘭國際航空（UIA）一架前往基輔的737客機周三（8日）在伊朗德黑蘭近郊的伊瑪目霍梅尼國際機場起飛後墜毁，釀176死。伊朗民航局昨（9日）發表初步報告，指客機出現機件問題後曾嘗試折返，但在空中着火後墜毁，其間機長並無求救。不過，英國《衛報》昨引述英國官員消息報道，指看過美國情報後認為，客機是遭伊朗防空導彈擊落。另外，有官員向美國傳媒稱，在空難前偵測到伊朗防空部隊啟動的特徵。
伊朗稱曾試折返 沒求救
衛星資料顯示，該架編號PS 752的波音737客機起飛與爬升時都沒異常，但飛行約3分鐘後便墜毀。伊朗官方事後隨即宣稱客機是因「機件故障」而墜毁，烏克蘭駐伊朗大使館亦第一時間排除恐襲或火箭攻擊的可能，但聲明其後從官方網站中移除，改稱「現在下定論還太早」。烏克蘭總統澤連斯基亦在facebook發文說：「所有關於事發的可能，都必須逐一檢視。」
由於與伊朗空襲美軍駐伊拉克基地只相差約4小時，客機墜毁的時間點引發猜疑。
美國聯邦航空管理局（FAA）空難調查部門前主管古澤蒂（Jeffrey Guzzetti）稱，除非故意縱火，否則客機不會在短時間內着火蔓延，出事客機的情况不像一般引擎故障，更像炸彈或導彈所致。伊朗武裝部隊發言人則重申，該客機墜毁不是軍事行動所造成。另一伊朗官員稱，客機因一具引擎起火而失控。