美釋善意 稱願無條件談判 軍方質疑特朗普放生伊朗埋危機

特朗普周三在華府高層陪同下在白宮發表演說，開宗明義稱只要自己仍在位，就不會允許伊朗擁有核武，表明會以新的有力經濟制裁施壓，促使伊朗改變行為，但不會動武。他指出伊朗「似乎有所退讓」，形容情况對各方都是好事，又稱美伊應在打擊極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）等共同關注領域合作。他最後特別向伊朗人民及領袖發言，稱希望伊朗能擁有繁榮未來，「美國準備好與任何人一同擁抱和平」。

若美國或伊拉克人被殺即報復

美國官員亦陸續釋出緩和局勢的信息。國防部長埃斯珀周三表示，伊朗空襲無造成嚴重損失，而美國近日對伊朗的打擊已助重建部分威懾伊朗的力量，會觀望伊朗動向。副總統彭斯稱，情報顯示伊朗已要求同盟的民兵不要攻擊美軍目標，認為是好現象。美國駐聯合國大使克拉夫特則致函安理會，稱美國已「準備無前設條件下與伊朗談判，以免伊朗政權進一步危及國際和平與安全，或行動升級」。信中亦引述聯合國憲章為擊殺蘇萊曼尼辯護，稱屬合理自衛履行自衛權。

《紐約時報》披露，美國在伊朗發射導彈前數小時，已從密切監視伊朗導彈發射器動向的間諜衛星與國家安全局截取的伊朗軍方通訊接獲預警。其中防禦力較弱的阿薩德空軍基地準備部分撤離及到庇護所避難。在伊朗空襲之後大約1.5小時，特朗普與彭斯等高層官員齊集白宮戰情室，密切觀察事態。軍方已計劃如有美國或伊拉克人員被殺便會考慮武力報復等選項。

《金融時報》引述 知情人士稱，美國與伊朗連夜透過瑞士支持的外交渠道交換讓局勢降溫的信息。美國有線新聞網絡引述高級官員稱，因伊朗的攻擊破壞輕微，令特朗普決定以制裁回應，並向顧問表明希望避免威脅升級，「各讓一步」。

分析：美戰略猶豫欠連貫 難威懾

不過參謀長聯席會議主席米利周三在記者會上稱，相信伊朗的導彈攻擊意在殺害美方人員，伊朗可能仍會冒遭受美國反擊的風險施襲，說報復完結言之尚早。

新美國安全中心分析師托馬斯（Kaleigh Thomas）認為，伊朗的導彈攻擊短期內雖令其內部緊張稍緩，但報復行動「只是開始」，未來他們將更有策略地以不同方式攻擊美國。她亦認為特朗普政府對伊朗欠缺連貫戰略，例如此前曾對回應伊朗攻擊海灣船艦猶豫，難以構成威懾。

約束特朗普宣戰 國會今表決

另外，美國眾議院議長佩洛西表示，總統特朗普就擊殺蘇萊曼尼一事未能釋除國會疑慮，周四將依從1973年戰爭權力法表決，約束特朗普對伊朗發動戰爭的權力，亦考慮撤銷911恐襲後的動武授權。不過料難在參議院闖關。

（綜合報道）

（美伊風暴）