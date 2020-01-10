話你知：哈里夫婦「退隱」影響

有關想法相信自哈里童年已開始醞釀，因為他在媒體關注下成長，目睹母親戴安娜王妃受到狗仔隊折磨，一直不諱言對傳媒敵意追訪的厭惡。他曾表示，相信不能遇到可承受這種壓力的人，而梅根在和他結婚後亦終於無法承受傳媒的纏擾。梅根去年10月入稟控告《星期日郵報》，指該報非法刊登她給父親的私函，並篡改內容誤導讀者。

哈里夫婦會在哪裏建立第2個家園？

哈里夫婦表示會在北美及英國分配時間。外界估計他們會在加國建立家庭，因他們兩人正是在加拿大相識，當地亦是梅根過去生活的地方。

兩人如何達到財政獨立？

哈里夫婦的收入主要來自君主撥款（Sovereign Grant） 和由王儲查理斯管理的康沃爾公爵領地（Duchy of Cornwall）撥款，其中95%津貼來自後者，另外哈里亦繼承了戴安娜王妃的遺產。英國傳媒估算，哈里和梅根的個人財產共有約3400萬英鎊（約3.4億港元）。他們打算放棄來自君主撥款的資助。兩人目前沒從慈善事務或參與公開活動得到收入，有專家估計，哈里夫婦有潛力透過出書、演講、發展時裝品牌等製造更強大「吸金力」，年收入有望達千萬英鎊。

英國王室有否像哈里夫婦般的先例？

沒有。

英王愛德華八世在1936年為迎娶美國女子辛普森夫人，被迫選擇放棄王位。至於哈里夫婦的個案並非被驅逐出王室，而是選擇按自己的方式擔任王室成員。愛德華八世遜位後完全脫離王室角色，但不清楚哈里夫婦未來會在多大程度上保留王室工作職責。

（CNN/Time）