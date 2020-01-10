精簡王室存挑戰 王子求去添隱憂

哈里難繼位另覓出路

王儲查理斯等王室成員近年主張精簡王室，例如安德魯王子去年11月因捲入性醜聞而辭去王室職務，亦被視為是精簡王室的一部分。王室今年初發布英女王與3代王位繼承人的官方合照，包括王儲查理斯、威廉王子及喬治小王子，暗示作為王位第6順位繼承人的哈里，事實上並非最核心的成員。有評論認為，哈里基本上不可能繼位，故此有必要另覓出路。王室專家菲茨威廉斯（Richard Fitzwilliams）認為，現時王室成員每年出席超過3500場活動，精簡王室或令他們難以應付工作量。

王室專家凱尼格（Marlene Koenig）指出，哈里夫婦淡出王室的做法前所未見，當年愛德華八世堅持迎娶離過兩次婚的美國名媛，爭議程度及背後的憲政危機足以令他退位，但今次兩人是自行作決定。她強調繼承權受多項法律監管，不能就這樣放棄。另一個問題是他們如何兼顧頭銜及私人工作，王室亦有成員保留頭銜之餘掙取收入，例如比阿特麗斯公主及尤金妮亞公主。他們的新角色、住所及相關費用分配、與王室其他成員的關係都引起外界猜測。

（衛報/時代/每日快報）