哈里私自「退隱」 英報：女王失望震怒

哈里夫婦發表官方聲明，並在兩人Instagram同步表示：「經過多月的反思和內部討論，我們決定在今年作出過渡安排，以在現有制度下開創更具發展新角色。我們計劃從高級王室成員的身分引退，亦會工作達至財政獨立，同時繼續全力支持女王。」他們預計未來會平均分配時間在英國和北美洲，讓兒子阿奇（Archie）能在王室傳統下成長，同時一家人有空間展開新一頁，包括成立新慈善機構。他們去年底帶同阿奇到加拿大共度長假，罕有地不在英國跟王室成員過聖誕，已引起外界猜測。另外，他們宣布退出白金漢宮傳媒系統，改由社交網站直接向大眾發布消息，被視為對抗小報升級行動。

工作尋求財政獨立

哈里和梅根這次決定事出突然，白金漢宮發言人回應時表示，有關討論仍處於初步階段，「我們理解兩人期望循不同方向發展，但這是非常複雜的議題，需要時間處理」。英國廣播公司（BBC）報道，兩人事前沒徵詢過其他王室成員意見，白金漢宮對此感失望，亦有王室高級成員直言感到「受傷」。小報《每日郵報》引述消息稱，英女王、王儲查理斯及威廉王子都是看電視報道後才得知此事，女王等人感到「震驚、失望和震怒」，王室上上下下都感覺「彷彿被人背後捅了一刀」。英國《太陽報》則引述消息人士說，哈里和梅根擅自發表聲明，等於「向王室宣戰」。

王室重大分歧浮面

BBC王室新聞記者戴蒙德（Jonny Dymond）指出，王室人員使用「失望」字眼頗為強烈，這或許並非在於事件本身，而是兩人沒徵詢過其他成員意見，「這明顯是很大的裂縫，哈里和梅根站在一邊，其他王室成員則在另一邊」。

哈里夫婦過往一些舉動，被視為有意從英國王室獨立的迹象，例如搬離肯辛頓宮、創立自己的官方Instagram帳號、離開兄長威廉旗下的基金會另立門戶等。梅根去年10月在英國獨立電視台的紀錄片中，含淚透露王室生活難捱，尤其英國小報的侵擾令她覺得自己只是苦撐生存。哈里亦挺身指控小報欺凌其妻子，兩人相繼對小報採取法律行動，打破王室保持沉默的慣例。他亦曾說基於身分和職責，他與威廉「走在不同的路」。另外，英女王上月聖誕文告中稱王室經歷「顛簸一年」，有評論認為，這顯示王室分歧令內部氣氛緊張，故哈里夫婦或選擇不和其他成員商討。另外，有王室專家認為哈里的決定不負責任。

「#Meghxit」網上熱傳

哈里夫婦選擇淡出王室角色消息傳出後，網上隨即興起「#Meghxit」的調侃說法。外界最關注兩人日後會如何達至財政獨立，王室傳記作者朱諾（Penny Junor）估計，梅根有可能會重投演藝事業，但礙於王室成員身分，她必須謹慎選擇角色。兩人上月亦被發現以「薩塞克斯王室」（Sussex Royal）名義註冊逾百項商標，包括雜誌及衣服等。《每日郵報》估計，兩人擁有約3.4億港元的私人財富，預計可靠商標產品掙更多收入。哈利目前是王位的第6順位繼承人，排在父親查理斯、兄長威廉王子及其3名子女之後。

（BBC/衛報/每日郵報）