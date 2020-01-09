4000美兵急赴中東 禁帶手機免泄行蹤

年輕士兵興奮 年長士兵嚴肅

今次是美國第82空降師作出自2010年海地大地震以來最大規模的「快速部署」行動，北卡羅萊納州布拉格堡（Fort Bragg）基地600名士兵，周日（5日）奉命前往中東，隨軍還有3500名傘兵，當中許多士兵的首站是科威特，最後目的地則保密。一名年輕士兵興奮地豎起兩隻大拇指說：「兄弟，我們要打仗了！」一些30及40多歲年紀較長的士兵則顯得較為嚴肅，因他們曾目睹同袍在過去的行動中傷殘甚至為國捐軀。第82空降師發言人伯恩斯（Mike Burns）形容這不是「一般部署」，禁止士兵攜帶電子產品是要保障行動安全，包括部隊位置和身分，也保障士兵免受網絡攻擊影響。他說，軍方稍後會設置電話中心，讓士兵可與家人聯絡。

另外，英國《衛報》報道，英國戰艦、直升機及數百軍人已待命，隨時在48小時內部署到伊拉克或附近地區，應對一旦地區安全情况惡化時，可協助撤走當地的英兵。英國國防大臣華禮仕表示，若英國公民甚至軍人因伊朗或恐怖分子的行動而被殺，軍方會作出適當回應。伊拉克目前駐有400英兵。

（路透社/business insider/衛報）