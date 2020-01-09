多間航空公司停飛兩伊 華府禁美國客機航經

港農曆新年暫有10伊朗旅行團

FAA稱，因為中東的軍事活動及政治局勢加劇，為美國民航運作帶來風險，禁止美國的航空公司客機飛過伊朗、阿曼灣，及伊朗與沙特阿拉伯之間水域的上空。德國漢莎航空、阿聯酋航空及迪拜航空亦宣布取消前往兩伊的航班。法荷航集團暫停法航班機經過兩伊空域，維珍航空、新加坡航空、馬來西亞航空、加拿大航空及中華航空的航班都決定改道。中國唯一一家營運飛往伊朗航線的航空公司中國南方航空，昨天亦因應局勢取消了從烏魯木齊飛往伊朗德黑蘭的航班，不排除會繼續取消。

歐洲航空安全局（EASA）發言人稱正研究有關情况。仍有航空公司稱會繼續讓航班經過兩伊空域，挪威航空在聲明稱，其公司來往迪拜的客機會經過伊朗，其保安部門會一直評估和密切監察情况。

民航處籲留意FAA飛行通報

香港民航處發言人表示，一直密切留意事態發展，鑑於最新情况，昨日發出有關巴格達、德黑蘭、波斯灣及阿曼灣的飛行操作通告，提醒本地航空公司留意FAA就有關空域發出的飛行通報，並在航班規劃及風險評估時考慮有關因素。民航處表示，該處去年10月向本地航空公司發出有關伊拉克的飛行操作通告，提醒本地航空公司留意歐洲航空安全局就伊拉克空域發出的衝突區通訊，評估風險。該飛行操作通告仍然有效。

國泰航空表示，所有客機於過去一年多並沒有飛越伊朗或伊拉克。

近年香港有不少旅行社開拓伊朗的旅遊路線，金怡假期首席營運總監陳曉楠表示，該公司現時沒有旅行團在伊朗，農曆新年則有團前往當地，暫無旅客退團，公司亦未有打算取消出發，但會視乎局勢變化應變。

菲律賓派軍艦伊拉克撤僑

菲律賓政府周三（8日）稱已下令撤走在伊拉克的菲國工人，海岸防衛隊會安排船艦到中東接走國民。