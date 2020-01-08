芬蘭「日做6小時4天工作周」屬誤會

這些報道指出，馬林（Sanna Marin）擬將一周5天的工作日縮減至4日，每日更只須工作6小時（原為8小時），以讓打工仔有更多時間陪伴家人和發展興趣。英國《太陽報》和《每日郵報》均大字標題說芬蘭即將實施此制度，天空電視台標題則為「芬蘭總理提出每天6小時的4天工作制」，作風較嚴謹的《獨立報》亦稱芬蘭新總理提出4天工作周。澳洲、印度、美國以至香港都有傳媒作類似報道。

報道錯誤引述總理上台前言論

不過，芬蘭網上傳媒News Now Finland周一（6日）報道，馬林其實是在去年8月擔任交通部長時，與所屬社民黨的高層在一個120周年黨慶活動上，提過每周工作4天，或是每天工作6小時，都可能有助生產力，但從沒提過要把兩者同時實施。馬林上月當選總理發表的政府政策計劃中沒提到任何類似建議，報道亦引述政府消息稱，政府現時沒計劃考慮有關做法。芬蘭政府官方網站周二亦未見有相關宣布。

報道稱，去年8月時芬蘭傳媒沒大肆報道馬林當時的想法。到上月16日，奧地利有新聞網站率先將兩者混為一談，錯誤引述稱馬林擬推動4天工作周和每天6小時工作。到上周四（2日），比利時報章《新歐洲》發表題為「芬蘭總理馬林提出4天工作周和每日6小時工作」的報道，內容令外界以為馬林是新提出建議。News Now Finland的報道相信，就是《新歐洲》這篇「報道」成為外國傳媒誤報的來源。

《獨立報》昨已修正網上版報道，標題改為「芬蘭新總理支持4天工作周」，並承認之前報道出錯。

（綜合報道）