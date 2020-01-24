涉性侵200男 英博士生囚終身 受害人數空前 官斥「邪惡連環性掠食者」

夜店扮好人誘騙 迷魂後施暴

父親為棕櫚油商的西納加（Reynhard Sinaga）擁有建築、城市規劃等共4個學位，現時是博士生。案情指，西納加慣於在曼徹斯特的夜店尋找「獵物」，以一臉笑容藉機提出善意幫忙，誘騙受害人回寓所，再用俗稱「迷姦水」的羥丁酸（GHB）之類的藥迷魂施暴。他會拍攝過程，甚至留下受害人的手表、駕駛執照等隨身物品「留念」。受害人醒來後，往往因被下藥而記不起發生過的事，不少人根本不知道曾被強姦，直至後來警方聯絡他們。2017年6月2日，一名18歲男子清晨醒來發覺正被侵犯，將西納加毒打，並奪走其手機離開現場報警，其惡行始曝光。

手機藏逾3 TB性侵片

警方從被告寓所檢獲手機拍攝、容量高達3.29 TB（1 TB=1000 GB）的性侵影片，相當於250張DVD的容量。當中一些侵犯過程持續數小時，有受害者在長達8個小時內反覆被強暴8次。短片中又可見到受害者在打鼾或嘔吐，有專家分析片段判斷受害人被下藥，神志不清。有時被告見受害人將醒過來，會將之撞暈後繼續性侵。

辯稱受害人扮暈滿足性癖好

憑藉兩部手機所攝內容，警方證實西納加對48名18歲至35歲男子干犯了159項性侵罪名，包括強姦當中44人，因而掀起4宗審訊。2018年5月和去年春兩宗涉及25名受害人的審訊，西納加已被裁定罪成，被判最少要服20年徒刑的終身監禁。在周一（6日）的第三、第四宗審訊，主審法官戈達德斥之為「邪惡連環性掠食者」，裁定他136項強姦、8項強姦未遂、13項性侵犯、兩項插入對方身體侵犯罪成，判終身監禁，最少要服刑30年，同日撤銷披露被告姓名的禁制令。西納加堅稱受害人同意性交和拍攝，且扮作不省人事去滿足他的性癖好，又指受害人不想「出櫃」才向警員撒謊。法官形容西納加的辯辭「荒唐可笑」。

警方表示，有證據顯示36歲的他於2015年1月至2017年5月間，起碼侵犯過195人，大部分為學生，但目前約有70名受害人的身分仍未能確認，且相信受害人數可能更多，呼籲可能的受害人或知情人士與警方聯絡。檢察官拉什頓（Ian Rushton）說：「西納加是英國司法史上最犯案纍纍的強姦犯。他對性權力的極端理解超乎想像，要是沒落網，毫無疑問他仍在增添其驚人龐大紀錄。」

（BBC/CNN/衛報）