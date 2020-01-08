美軍伊拉克去留惹關注 防長急否認撤軍

蘇萊曼尼接班人：將美連根拔起

美伊各自威脅向對方報復。被殺革命衛隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼的接班人加尼（Esmail Ghani）周一向伊朗國營電視台表明，伊朗會「從區內將美國連根拔起」，並繼續推動蘇萊曼尼的計劃。半官方通訊社Fars報道，伊朗最高國家安全委員會主席沙姆哈尼（Ali Shamkhani）表示：「美國人應該要知道，委員會至今已討論13套報復劇本，即使達成共識採取力道最弱的一套劇本，施行起來對美國人也將造成歷史性的夢魘。」美聯社報道，美軍正積極準備因應伊朗可能採取的報復行動。一名官員表示，美方預期伊朗可能一或兩天內就會發動某種「重大」攻擊。另外，伊朗國會周二一致通過決議，將美國國防部和美軍列為恐怖組織。

美國有線新聞網絡（CNN）等美國傳媒周一（6日）亦引述美國官員消息，指美軍周一下令調派6架B-52轟炸機往印度洋的英屬迪亞哥加西亞島，隨時展開針對伊朗的行動，選擇當地是因為屬於伊朗導彈射程以外。《衛報》亦引述美國防部官員消息稱，現駐守地中海的兩棲預備部隊2500名成員將前往中東候命。

不過，一封以伊拉克特遣部隊負責人美國准將希里（William Seely）名義致伊拉克國防部的信函則顯示，對付極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）的聯軍將為撤軍作準備，以回應伊拉克要求所有外國軍隊離境的決議案。美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）隨即表示，信件只是草稿，「措辭拙劣」，誤傳撤軍的信息，不應被公開。防長埃斯珀亦強調無撤出伊拉克的計劃，指信件與現况不符。

對於總統特朗普聲稱已鎖定伊朗包括文化遺址等52個目標，埃斯珀重申會遵守武裝衝突的相關法律，暗示美軍不會攻擊這些文化遺址。《衛報》形容，事件突顯華府決定擊殺蘇萊曼尼時並未確定下一步行動。

另外，多達200名美籍伊朗人近日從加大拿入境美國時遭美國海關刁難，包括遭長時間拘留、被迫公開社交網站戶口及被質問政治立場等，小部分人更被拒入境，當局被質疑有違人權。《外交政策》和路透社則報道，華府拒絕向伊朗外長扎里夫發出簽證，以阻止他周四（9日）在紐約聯合國總部安理會會議上發言。扎里夫指美國是怕有人去揭露真相。

美方做法涉違反1947年的聯合國「總部協定」。不過華盛頓表示，可以基於「安全、恐怖主義和外交政策」的原因拒絕簽證。美國國務院昨沒回應扎里夫簽證一事。

（綜合報道）

（美伊風暴）