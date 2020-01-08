美遏俄輸出能源 難撼歐市場主導地位

在1960年代初冷戰之際，時任美國總統甘迺迪曾為阻止蘇聯向中東歐國家輸送原油的「友誼輸油管道」（Druzhba pipeline），而要求西德停止向莫斯科提供鋼管。到了1981年，時任總統列根亦為了打擊另一條由西伯利亞輸送天然氣到西歐的管道，禁止美國公司向蘇聯出售用於有關項目的技術及產品，及後更將禁令對象擴大至美國企業在歐洲的子公司等。

積極發展LNG 美成淨出口國

美國近年積極發展LNG。根據美國能源信息署的數據，2017年，該國在近60年來首次成為天然氣淨出口國。2018年10月，美國有24%的LNG出口至歐盟，相等於約6億立方米，遠多於前一年佔整體的10%。歐盟委員會預料，美國對歐盟的天然氣出口或會在2022年前倍增。

不過與俄國相比，目前美國LNG只夠滿足歐盟一小部分能源需求。美國LNG佔歐盟2018年的進口總量約2%，而俄國天然氣則佔近四成，其他主要進口國包括挪威、阿爾及利亞等。加皇資本市場的商品策略師勞恩尼（Christopher Louney）認為，有不同原因促使歐洲增加從美國進口天然氣，例如令供應來源及價格更加多元等，但地緣政治始終是一大因素。他指美國要挑戰俄國主導地位，仍有一段長遠距離。

歐洲過去10年亦出現俄國出口管道以外的發展，例如將於今年啟用的「跨亞得里亞海管道」（Trans-Adriatic Pipeline），可由阿塞拜疆輸氣到歐洲，預料最初能輸送100億立方米的天然氣，未來加設兩個加壓站後輸氣量更能倍增。埃及、塞浦路斯及以色列沿岸亦發現主要氣田，加上羅馬尼亞黑海地區正在開發，預料未來幾年內歐洲的天然氣供應來源將會增加。

（綜合報道）