俄土輸氣管啓用 普京築能源強國夢 繞過烏克蘭減依賴 戰略部署突破歐美阻撓

俄國東西輸氣「二脈」今年打通

「土耳其溪」（TurkStream）分為兩段，第一段連接俄國西南部及土耳其西部，旨在直接向土耳其輸氣；第二段則延伸至保加利亞，再輸氣到其他巴爾幹半島國家，取代原本取道烏克蘭的路線。保加利亞希望能於5月前輸送天然氣至塞爾維亞，並於今年底前完成整條延伸至匈牙利的管道。俄國天然氣公司Gazprom在今年元旦，已率先經此管道輸送30億立方米天然氣到保加利亞，預料兩段管道合共每年的輸氣量為315億立方米。

俄國目前是全球第二大天然氣出口國，僅排在美國之後，其2018年天然氣出口量價值逾490億美元（約3822億港元），佔國家預算收入逾7%。惟蘇聯時代興建的輸氣管覆蓋烏克蘭和白俄羅斯，兩國獨立後便要求徵收運輸費及廉價能源供應。俄國總統普京在2000年代提出，要將該國打造成「能源超級強國」，並着手加強供應靈活性，第一步是於2003年開通經黑海連接土耳其的「藍溪」（Blue Stream）輸氣管，惟其年輸氣量僅為160億立方米，與蘇聯時代管道的1800億立方米無可比擬。為進一步減少對烏克蘭和白俄羅斯的依賴，俄國計劃興建經黑海連接保加利亞的「南溪」（South Stream），惟2014年克里米亞危機後，歐盟憂慮俄國天然氣出口增加或有利其擴大政治影響力，於是遲遲不肯發放保加利亞段的牌照，迫使普京放棄「南溪」，但改為發展今次的「土耳其溪」。

「土耳其溪」通向巴爾幹半島

2012年，俄國亦開通循波羅的海直接輸氣到德國、年輸氣量為550億立方米的「北溪1號線」，近年更增建2號線，預料能令年輸氣量倍增。美國擔心歐洲對俄國能源需求增加，或會更易受俄羅斯支配，故此通過對「北溪2號線」的承辦商實施制裁。莫斯科的確曾以天然氣供應國的影響力作為施壓手段，例如在過去15年間三度切斷烏克蘭的天然氣供應，包括2015年衝突期間，但礙於當時沒其他輸氣管連接歐洲市場，這種策略只能維持短時間。

拓市場減掣肘 加劇歐盟國家分歧

在美國宣布制裁措施後，瑞士承辦商AllSeas決定停止海底鋪設管道工程，但Gazprom聲言會聯同國內承辦商包辦餘下工程，預計2號線會於今年下半年起營運。此舉有助俄國繞過烏克蘭輸氣到歐洲，即使切斷對烏克蘭的天然氣供應亦不會影響歐洲市場，而且或加劇歐盟國家之間的分歧，削弱其對莫斯科吞併克里米亞而實施制裁的決心。2018年，俄國天然氣佔歐盟進口的總量四成。

俄為歐盟主要供氣商 地位穩固

由西伯利亞東部連接中國的「中俄東線天然氣管道」則於上月初開通，預計在2024年其年輸氣量可達380億立方米，有利俄國在中美貿易戰之際，進入中國日益擴大的能源市場，同時加強兩國聯繫。標準普爾的能源分析師希爾（Andrew Hill）指出，俄國的能源大計不僅能創造新收入來源，亦能鞏固其戰略地位，又指上述3個輸氣管項目標誌其天然氣工業日趨成熟，向成為全球天然氣供應主力邁進一步。雖然俄國的出口伙伴未來將逐步淘汰化石燃料，但這不會在短期內發生，歐洲和中國都需要更多天然氣取代燃煤。專家估計至少到2040年，俄國仍會佔歐盟天然氣供應的三分之一。

（莫斯科時報/路透社/POLITICO）