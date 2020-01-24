麥當勞新CEO矢言改公司「派對文化」

昔有深夜聯歡 高層與女員工調情

報道引述一些現任和前任員工稱，麥當勞前任總裁伊斯特布魯克（Steve Easterbrook）與前人力資源主管費爾赫斯特（David Fairhurst）在2015年上任後將派對文化帶入公司，他們經常光顧酒吧，又喜歡深夜與一些高層和員工飲酒聯歡，並與女員工調情。伊斯特布魯克承認與一名員工拍拖後，公司董事局去年11月解僱了52歲的他。他為此事道歉時表示，這行為與公司的價值觀和禁止員工與下屬談戀愛的規定背道而馳。

知情人士說，肯普欽斯基現正尋找一名高級人力資源管理人員，來幫助他試圖重塑一種更專業的企業文化。在就任總裁不久後的一次員工會議上，當時51歲、身為兩孩之父的肯普欽斯基就詳述他的家庭及天主教成長背景。據《華爾街日報》看到的一段影片，肯普欽斯基在會議上稱：「我必須看着我的高層團隊的每名成員說，『我覺得他們能代表我們公司的價值觀嗎？』」他還說：「如果沒有，那他們就不會成為高層團隊的一員。」

其中一名知情人士稱，上任兩個月來，同樣專注於改善餐廳業績的肯普欽斯基已經與美國、英國、德國、法國和瑞士的員工及特許經銷商會面，目的之一是聽取對公司文化和價值的建議。另一名熟悉肯普欽斯基計劃的人士說：「現在這裏正出現文化轉變……一些人曾認為這裏是一個男性俱樂部。現在，在克里斯（肯普欽斯基）的領導下，這裏有了一個更開放的領導層。」

（華爾街日報）