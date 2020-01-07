可可豆抬價惠農 朱古力成本勢漲

最大生產國 科特迪瓦加納加價16%

位於西非的科特迪瓦和加納，佔全球可可豆產量超過六成，兩國早前決定共同於今年10月開始，在期貨價格以上再多收每公噸400美元（約3120港元）附加費。以現時美國交易所每公噸約2500美元（約1.95萬港元）的價格計算，相當於加價16%。科特迪瓦和加納起初提出將可可豆期貨價格規定在不低於每公噸2600美元，但被跨國可可和朱古力公司反對，指政策透明度不足，容易對市場造成混亂。它們反建議在期貨市場價格上增添附加費，稱這較為直截了當，獲兩國接納。

倫敦交易商Marex Spectron的農業貿易部副主管帕克曼（Jonathan Parkman）說，科特迪瓦和加納佔全球可可豆產量近三分之二，它們提出加價，消費者最終要承擔加幅。《華爾街日報》報道，瑞士大型可可豆加工商Barry Callebaut AG稱，公司將會加價應對可可原料漲價。部分產量較少的國家亦打算效法兩國收取附加費，其中第八大生產國秘魯8月提出將價格設定在每公噸最少3200美元（約2.5萬港元），第五大生產國尼日利亞亦說正研究徵收附加費。

目前可可豆價格仍不及2010年代中的超過3000美元（約2.34萬港元）高位，當時部分糖果生產商為減衝擊，採取開源節流政策，包括減少使用可可豆、縮小包裝和加價。對於今次可可豆生產國加價，包括Mars、Hershey在內全球主要糖果生產商基本表示理解和支持，因為這有助改善農民收入和生活，有助可可豆業可持續發展。

八成可可農民日掙不足24元

根據世界銀行數據，八成可可農民（即約400萬人）和其家人，每天收入不足3美元（約23.4港元），多年不變。在全球產可可豆頭號大國科特迪瓦，可可豆和其他可可產品是該國最主要出口貨，佔總量一半。第二位的加納，可可豆是第三大出口貨，僅次於黃金和原油。按設計，當局保證農民每公噸可可能有1800美元（約1.4萬港元）收入，而當可可豆國際價格高至某一水平，那每公噸400美元附加費則會被放進「雨天基金」，以備在國際價格下挫時補貼農民。

不過，有專家警告，可可豆價格上升，會誘使農民轉種可可，在供過於求下影響價格。

（華爾街日報）