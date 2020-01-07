瞄準文化遺址涉犯戰爭罪 特朗普拒退讓

伊朗危機轉移美彈劾焦點

另外，對於伊拉克議會周日通過無約束力決議要求外國部隊撤走，特朗普稱美軍若要以不利的條件撤軍，伊拉克將受到跟伊朗一樣的對待，實施前所未有的制裁：「這會令伊朗制裁看來較溫和。」他指美軍駐伊拉克基地昂貴，要美軍撤走，伊拉克就要繳付費用。德國外長馬斯（Heiko Maas）周一（6日）表示，特朗普制裁伊拉克對事情沒多大幫助。

美伊關係亦轉移了美國國會對彈劾特朗普的討論焦點。《紐約時報》指國會周一再開會，與伊朗敵對升級及特朗普行動背後的理據將成為國會山莊討論的中心，為特朗普彈劾案在參議院的爭辯增加不穩定的新元素。民主黨領袖強調兩者不應交織在一起，即使討論伊朗問題亦有責任繼續彈劾程序，又指很多人認為特朗普精心下令空襲時機，恰好轉移對彈劾議案的注意。

（法新社/CNN/紐約時報）

（美伊風暴）