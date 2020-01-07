瞄準文化遺址涉犯戰爭罪 特朗普拒退讓

【明報專訊】美國總統特朗普上周六貼文警告，指伊朗若為報復蘇萊曼尼被殺而施襲，將受到重大報復，美國會攻擊包括伊朗文化遺址的52處目標。民主黨總統選舉參選人、參議員沃倫在Twitter批評特朗普威脅要發動戰爭罪行，另一名民主黨參議員墨菲亦指摘針對平民和文化遺址是恐怖分子所為。然而特朗普周日未有改變態度，他乘搭空軍一號從佛州返回華盛頓時向記者表示：「他們可殺我們的人民、可以虐待及傷害我們的人民……而我們不可觸碰他們的文化遺址？」國務卿蓬佩奧周日稱，美國若受到伊朗這「盜賊政權」攻擊，將毫不猶疑強硬還擊，但指行動都會符合法律規定。
伊朗危機轉移美彈劾焦點
另外，對於伊拉克議會周日通過無約束力決議要求外國部隊撤走，特朗普稱美軍若要以不利的條件撤軍，伊拉克將受到跟伊朗一樣的對待，實施前所未有的制裁：「這會令伊朗制裁看來較溫和。」他指美軍駐伊拉克基地昂貴，要美軍撤走，伊拉克就要繳付費用。德國外長馬斯（Heiko Maas）周一（6日）表示，特朗普制裁伊拉克對事情沒多大幫助。
美伊關係亦轉移了美國國會對彈劾特朗普的討論焦點。《紐約時報》指國會周一再開會，與伊朗敵對升級及特朗普行動背後的理據將成為國會山莊討論的中心，為特朗普彈劾案在參議院的爭辯增加不穩定的新元素。民主黨領袖強調兩者不應交織在一起，即使討論伊朗問題亦有責任繼續彈劾程序，又指很多人認為特朗普精心下令空襲時機，恰好轉移對彈劾議案的注意。