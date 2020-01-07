伊朗拒守作業限制 變相退出核協議

不抗拒與原子能機構合作

中、英、美、俄、法、德6方2015年與伊朗簽訂核協議，限制其核發展計劃，惟美國2018年5月單方面退出，並逐步恢復對伊朗制裁，伊朗亦自2019年5月起先後4次分階段棄守協議的關鍵條款，蘇萊曼尼之死成協議進一步崩解的催化劑。伊朗國營電視台周日深夜引述政府聲明宣布，稱伊朗進入中止履行協議的最後階段，此後核計劃運作「不再受任何限制」，包括擁有濃縮鈾離心機的數量限制、濃縮鈾產量、濃縮程度，以及其他核研究及發展等。

聲明又稱，伊朗將繼續與國際原子能機構合作，而如美國取消針對伊朗的制裁，伊朗經濟利益獲保障，伊朗準備迅速撤回違反核協議的舉措。今次是美國退出協議以來，伊朗發出的最清晰核擴散威脅。特朗普昨在Twitter稱，「伊朗永遠不會擁有核武」。

哈梅內伊顧問明言軍事回敬

另一邊廂，伊朗最高領袖哈梅內伊的軍事顧問、前國防部長德赫甘（Hossein Dehghan）少將周日接受CNN專訪時表示，德黑蘭「肯定會以軍事行動」回應蘇萊曼尼被殺一事。被問及會否透過代理人行動，德赫甘稱美國已直接攻擊伊朗，「因此我們會以直接行動回敬美國」。他強調，伊朗不急於報復，會小心挑選攻擊目標，強調行動將是「明智、深思熟慮、及時，並帶來決定性的震懾效果」。

對於特朗普上周六揚言如伊朗襲擊美軍基地或美國人，美方將毫不猶豫反擊，德赫甘指摘美國先掀起戰爭，因此應接受針對其行動的「合適回應」。德赫甘又批評特朗普聲稱已鎖定伊朗52處目標，包括文化重地等，斥說法「荒誕」，形容特朗普是不懂國際法、「名副其實的流氓與賭徒」。雖然近月美方透露與伊朗重啟對話的可能性，但德赫甘明言今次事件後談判或重建關係更屬「不可能」。

伊朗周一（6日）續有萬計民眾上街哀悼蘇萊曼尼，其遺體由貨車運送，在第二大城市馬什哈德（Mashhad）等地遊街，並在德黑蘭舉殯，預計周二（7日）在家鄉下葬。不少民眾高舉蘇萊曼尼的肖像，高喊「報仇、報仇」。蘇萊曼尼的女兒則於國營電視台演說，稱父親之死將令美國帶來「黑暗的一天」，強調一切不會因父親殉道而結束。

美眾院本周投票限特朗普戰爭權

另外，伊拉克巴格達周日連續第二日遭火箭炮襲擊。伊拉克軍方稱，其中3枚炮彈落在美國大使館所在的綠區，另外3枚則落在附近的賈德里亞區（Jadriya），造成最少6人受傷。有美國官員周日向路透社透露，美方偵測到伊朗各地的飛彈部隊已提升警戒狀態，但未知是準備報復美國還是旨在防禦美國施襲。

民主黨籍的美國眾議院議長佩洛西昨稱，國會本周將就戰爭權力決議案投票，以限制特朗普針對伊朗的軍事行動。

（綜合報道）

（美伊風暴）