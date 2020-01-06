印尼洪災增至60死 政府被轟漠視暖化

人口達3000萬的雅加達地區從跨年夜開始暴雨不斷，東爪哇地區更錄得377毫米的降雨量。印尼氣象、氣候和地球物理局（BMKG）表示，元旦的暴雨是自1866年荷蘭殖民者開始記錄當地降雨以來最嚴重的單日暴雨。暴雨引發一連串山洪爆發和山泥傾瀉，昨日仍有逾17萬民眾仍在避難中心暫住。雅加達旁邊的萬丹省勒巴克（Lebak）有6人死亡，警方和軍人要空投即食麵等物資到因大橋崩坍而陸路交通無法抵達的偏遠社區。

有民眾把重災情况歸咎全球暖化。印尼亦是全球第五大溫室氣體排放國，亦為全球動力煤（thermal coal）和棕櫚油主要出口國，種植棕櫚樹會令吸收二氧化碳的森林規模縮減。

印尼環境與森林部的氣候適應主管坦特里（Sri Tantri Arundhati）上周五稱，當局無意改變政策或修改《巴黎協定》同意的二氧化碳減排目標。有印尼網民批評政府應對問題措施不足：「印尼是個容易發生災難的國家，但我們不關心環境。」

（路透社/法新社/衛報）