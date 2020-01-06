印蒙面人襲大學 警察被指幫兇

學生會聲明指ABVP成員手持鐵棍（圖）闖校，並稱要找出學生代表。學生會在Twitter貼文稱有教授保護學生時被打，女學生把自己反鎖在宿舍，又指這批不明ABVP襲擊者並非全部是學生。

網民阿比曼尤（Iqbal Abhimanyu）在facebook貼文，稱ABVP發動受政府支持的恐怖統治，指ABVP成員於警方在場下投擲磚頭、爬過牆壁走進宿舍攻擊學生。他指這是緊急狀况，呼籲傳媒、社會及醫療與法律人士立即提供協助。

ABVP隸屬跟執政「印度人民黨」有淵源的國民志願服務團（RSS）它也是印度最大的學生組織，人數超過300萬。而尼赫魯大學以左翼傳統、開放多元文化、積極關注社會議題和頻繁抗議集會著稱，向來被印度當局視為眼中釘。ABVP指摘JNUSU及左翼學生「挾持大學撈取政治利益」，又指ABVP之前有25成員被打重傷，另有11人失蹤。昨衝突的直接成因未明。

（印度報）