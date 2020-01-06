澳洲設復修局助山火善後 預計最少需運作兩年

澳洲山火在創紀錄高溫、持續乾旱與強風下育成世界罕見火災。火場面積迄已逾525萬公頃，相當於冰島的面積，全國6省有4個受災，連月來已奪去24條人命，影響數百萬人生活。政府上周六（4日）動用3000後備兵源協助義務消防員滅火，又調用軍艦、直升機展開第二次世界大戰以來最大規模的沿海疏散行動。

山火再逼近悉尼郊區

澳洲東南部海邊城鎮周日因火勢充斥嗆人煙霧，單是新南威爾士省有逾150場大火，許多已失控，大火亦再次逼近悉尼郊區。鄰近14萬公頃重災火場東吉普斯蘭（East Gippsland）的新南威爾士省伊登（Eden）不見天日逾14小時，空軍亦無法偵察。

首都堪培拉昨天空氣質素高達危害上限逾10倍，口罩賣至斷市。澳洲航空昨取消往返堪培拉的航班。

口罩賣斷市 澳航取消堪培拉航班

雖然災情仍未受控，但總理莫里森周日宣布即時設立「叢林大火復修局」（Bushfire Recovery Agency），以助全國災民重返家園及提供身心健康援助等。他說：「這機構將設立最少兩年。它無疑將有大量的復蘇工作要做，重建橋樑道路和其他關鍵基建，我們將胼手胝足。」

連月火災牽連廣泛，尤其是維多利亞、新南威爾士兩省火災衍生火災暴風與詭異的橙紅天空，連2000公里以外的新西蘭奧克蘭市的天空亦被波及。官方指當地將轉吹陣風時速128公里的南風，可令新南威爾士大火更加蔓延肆虐。

悉尼大學的科學家早前表示，山火估計令澳洲近5億本土動物死亡。其中南澳省袋鼠島大火估計折損了逾五成樹熊，受傷的又極為嚴重，餘下的被迫離開棲地，面對飢餓問題。保育組織稱，袋鼠島的樹熊是澳洲唯一不受衣原體感染的族群，數量估計多達5萬，對樹熊生態甚為寶貴。衣原體在昆士蘭、新南威爾士、維多利亞三省蔓延，會使樹熊失明、不育和死亡。

（法新社/路透社/澳洲SBS/CNN/悉尼先驅晨報）