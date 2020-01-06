日本內望：日本人如何前瞻2020年代？ ／文：張望

2020年1月1日，NHK電視台在黃金時段播放一套對談式紀錄片，極具憂患意識地指出：2020年代對人類文明來說，可能是生死存亡的10年。根據片中觀點：氣候變化和科技冒進，將是未來人類社會面對的最大根本挑戰！

氣候變化威脅未來日本

氣候變化，無疑是2019年的重要新聞話題，而2020年，則是《巴黎協定》簽署國作出抗擊氣候變化承諾的最後期限。自2018年以來，日本本土主要都市圈也罕見經歷了數個超級颱風的吹襲。過去不可能受災的地區，如今也開始討論如何防風。氣候變化問題之迫切性，在過去幾年令日本上下感同身受。根據NHK報道，未來10年，氣候變化和地球暖化將直接令不少國家面臨海平面上升，進而導致居住地減少。如果全球不能在2030年降低地球的溫度，整個趨勢將不可逆轉。

與此連動，氣候變化將導致資源稀缺，食糧不足，社會不穩。目前不公平的世界財富分配機制會令民眾抗議四起，各國政府將面對嚴峻的管治壓力。以「身分認同政治」為基礎的情緒化、暴力化、極端化的民粹政治運動，在社交媒體的推波助瀾下在2019年已呈上升趨勢。這種情緒如果不加以解決和疏導，將會在2020年代出現總爆發。長期支持全球繁榮的資本主義和自由民主主義意識形態將面臨重大挑戰。

無節制科技創新成隱患

此外，NHK的對談節目也把焦點指向近10年來飛速發展的人工智能（AI）和基因編輯問題。該節目特別指出，人類過度依賴AI是很危險的。例如片中提到，美國軍方的人工智能就曾把經常出沒在中東採訪的一美國記者錯當為恐怖分子，並對他實施了兩次無人機攻擊。美國的人權組織不斷抗議，但軍方卻以國家安全為理由拒絕公開資料。

不僅僅是AI，基因編輯技術，也令人類幾乎可以扮演上帝的角色，製造地球上本不存在的生物，並複製優秀的人類品種。東京大學教授橫山廣美指出，對最新科技不加規管，會進一步加深社會不公，令強者愈強，弱者愈弱。橫山指出，理科的科學家，往往對新科技的社會後果缺乏人文認識，因此，相關的政府立法規範，目前已經到了刻不容緩的階段。

重思文明發展模式拓新局

2007年，即13年前，《朝日新聞》曾在該年年末刊登一篇評論，引用中國古典《莊子》中的這麽一個故事：一個農夫挖了一口井灌田。孔子的徒弟子貢路過，看見農夫用一個桶從井中提水，非常不解，問道：「你為什麽不用吊杆？那會比較省力，而且能夠做更多的工作。」農夫答道﹕「我知道它省力，正是為了這個原因我才不用它。我怕用了這個機關，人心就會變得像機械。」

人是目的，還是工具？工業革命，是人類文明最近250多年的事情。科技創新的驚人發展，使人類的物質生活和通訊手段在百年間得到驚人改善，但也造成了人心物質欲望的無限擴張以及隨之而來的全球規模的環境破壞。地球能夠滿足每個人的需要，卻無法滿足每個人的欲望。面對目前世界範圍的動盪，日本人開始質疑以利益和效率為中心的社會經濟發展模式，重提以人作為主體的重要性。NHK的紀錄片中，特意提到美國25歲年輕企業家Boyan Slat成功聯合各國有識之士籌資建造回收海洋垃圾的環保船舶，是新一代利用科技挽回人類發展錯誤的一個正面例子。面對未來充滿挑戰的10年，全球各國社會都需要以莫大的耐性和獻身精神，合作對話，矯枉過正，重思人類文明發展模式以開拓21世紀之新局！

張望 日本早稻田大學國際教養學部副教授