特朗普拍板最極端選項 官員訝異

美官員質疑誇大伊朗即時威脅

官員透露，被視為伊朗第二把交椅的蘇萊曼尼被指涉多項針對美軍的武裝行動，歷年令數以百計美軍陣亡。特朗普自上任以來已有所警覺，但上月27日，親伊朗的伊拉克什葉派民兵組織「真主黨旅」施襲，導致一名美國承包商死亡事件，是他決心對付蘇萊曼尼的轉捩點。

官員稱，事發兩天後，參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）與國防部長埃斯珀往海湖莊園向特朗普匯報並商討回應方案。官員透露，自2001年911恐襲以來，國防部向總統建議軍事行動時，常會提供一些不大可行的選項，以令其他選項較易獲接受，今次亦不例外。除了攻擊伊朗船艦或導彈設施，以及對付親伊朗的伊拉克民兵組織外，亦列出以蘇萊曼尼為目標的「極端選項」。

官員透露，國務卿蓬佩奧及副總統彭斯是最大力主張以強硬手法回應的人。特朗普最初選擇轟炸「真主黨旅」5處據點報復，惟其後大批伊拉克民兵到美國駐巴格達大使館示威，觸發暴力衝突。有幕僚透露，特朗普看電視轉播示威情况，思及2012年駐利比亞班加西領事館遇襲事件，益感憤怒，擔心美國屢受威脅而不作回應會顯得軟弱，最終決定選擇狙擊蘇萊曼尼。

軍方高層對特朗普的決定感震驚，立即向其警告區內美軍可能遭伊朗襲擊報復，但未有令特朗普動搖。此後數天，特種作戰司令部便尋找機會下手，並鎖定上周五（3日）蘇萊曼尼抵達巴格達國際機場的時機，促成美軍自1943年擊落二戰日本將領山本五十六乘坐的飛機以來首次刺殺外國最高階將領。

官員指出，雖然華府此前接獲情報，指蘇萊曼尼早前到敘利亞、黎巴嫩及伊拉克視察親伊朗民兵，並計劃發動一次「迫在眉睫」的襲擊，可能導致數以百計人傷亡，被用作今次行動理據，但不少官員質疑情報重要性被誇大。其中一名官員形容蘇萊曼尼的行程「只屬慣常動作」，而根據美國掌握伊朗最高領袖哈梅內伊與蘇萊曼尼之間的通訊，顯示哈梅內伊最少在一星期前仍未批准向美國發動襲擊，並要求蘇萊曼尼前往德黑蘭深談，因此相信威脅並不迫切。

疑內鬼泄蘇萊曼尼死前36小時行蹤

另外，獨立新聞媒體「中東之眼」引述與蘇萊曼尼關係密切的真主黨領袖稱，他生前奉行嚴格安全措施，包括會面時從不事先約定時間地點，從不使用智能手機等現代科技，以免美方獲情報施襲，不過蘇萊曼尼在被殺前的36小時一直遭嚴密監控。他說，顯然美方已買通蘇萊曼尼或同時被殺的穆罕迪斯的身邊人，以便掌握其行蹤，又指其他武裝組織現均擔心美方的滲透程度。

（紐約時報/中東之眼）