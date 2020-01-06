伊拉克通過「驅逐美軍」決議 伊朗誓言懲區內美國人 特朗普回敬：已鎖定52攻擊目標

巴格達綠區駐美軍基地受襲

伊拉克巴格達「綠區」的閱兵廣場距離美國大使館不足一公里之處，上周六晚遭到「喀秋莎火箭炮」攻擊，有汽車損毁。差不多同一時間，巴格達以北、有美軍駐守的拜萊德空軍基地亦遭火箭炮攻擊。昨日暫未有組織認責。

面對伊朗可能的大報復和口頭威脅，美國總統特朗普前晚在Twitter回敬說，如伊朗膽敢攻擊任何美國人或美國資產，美國已瞄準52個伊朗地點（代表多年前被伊朗挾持的52個美國人質），「伊朗本身將受到非常快速和強烈的攻擊。美國不想再受到威脅！」特朗普沒說明是哪些目標，只是說部分對伊朗及波斯文化極為重要。

美軍現有主要為顧問的約5000名軍方人員在伊拉克。因應最新局勢，美軍前天宣布增派約3000士兵到中東，英國亦派兩艘護衞艦及驅逐艦，為所有駛經霍爾木茲海峽、懸掛英國國旗的船舶護航，北約宣布暫停在伊拉克的軍事訓練任務。負責打擊在伊拉克及伊朗伊斯蘭國（ISIS）分子、以美國為首的聯軍周日發聲明，稱已暫停大部分針對武裝分子的軍事行動，轉為集中保護聯軍和基地，發言人強調可繼續執行針對武裝分子的自衛行動。

伊拉克國會昨按看守總理邁赫迪的呼籲通過無約束力決議，要求外國軍隊離開伊拉克，同時敦促禁止外國部隊以任何理由使用伊拉克的海陸空領域。

美國反戰組織「ANSWER」聯同多個團體在首都華盛頓等地舉行逾70場反戰示威，抗議特朗普決策。包括82歲奧斯卡影后珍芳達在內的數百人於白宮外高叫「無公義，無和平。美國撤出中東」等口號。在紐約、芝加哥、費城、鳳凰城、孟菲斯等地亦有類似示威集會，要求美軍撤出伊拉克，不要制裁伊朗或打仗。

「三戰」成熱話 美兵役登記網癱瘓

美國空襲殺死蘇萊曼尼消息傳出後，「第三次世界大戰」迅速成為美國Twitter、TikTok上最熱門話題之一。許多美國青年擔心國家打仗和查詢登記服兵役事宜，美國兵役登記局網站一度因登入流量大增而癱瘓。

（BBC/路透社/今日美國報/紐約時報）

（美伊風暴）