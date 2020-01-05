指身分不符新修例條件 印度高官：研逐羅興亞人出境

印度總理辦公室國務部長辛格（Jitendra Singh）上周五（3日）說：「《公民身分修正案》適用於印度全國，包括西北部的查謨—克什米爾邦；換言之，下一步行動將關乎羅興亞人。他們得走，細節在制定中。」辛格指信奉伊斯蘭的緬甸羅興亞人，既不是來自巴基斯坦、孟加拉和阿富汗三國，又不是新例指定宗教的信徒、少數族裔，所以他們不符合獲批公民身分條件，必須離開。他要求調查、分析羅興亞人怎樣從西孟加拉邦，經過多個邦之後抵達和定居於該北部邊陲地帶，誰為他們付旅費，以及他們定居查謨—克什米爾邦是否含有政治動機。

官方數據顯示，有逾1.37萬名羅興亞、孟加拉等「外國人」在查謨—克什米爾邦落戶，在2008年至2016年間增加了逾6000人。《印度時報》報道，印度全國估計有4萬名羅興亞人，他們大多數於難民營生活。聯合國難民署則稱，估計有1.8萬名羅興亞人在印度尋求庇護。執政印度人民黨向來主張遣返羅興亞人。

容3000人最大拘留中心4月落成

國會上月11日通過修正案，加上政府通過更新「國家公民登記冊」，使印度2億名穆斯林陷於無國籍危機，許多並無身分證明文件的貧窮印度人也淪為黑市公民。像阿薩姆邦最新刊發的國民登記名冊，將190萬居民列為「非法」移民，他們面臨被羈留於拘留中心或驅逐出境。半島電視台報道，該邦戈瓦爾巴拉（Goalpara）一處荒山佔地近2.8公頃、可容納3000人的印度最大拘留中心將於4月落成。其外牆厚6呎，內牆20呎，設6座瞭望塔全天候監控，並能照射強光至100米，推測供羈留無證公民用。

仿效港示威者

WhatsApp組織行動

全國繼續有民眾抗議政府排擠不同信仰族群。上周五不僅首都新德里，如班加羅爾、西孟加拉邦的西里古里、南部旅遊城市欽奈等，都有數萬人遊行或大型集會。在南部城市海得拉巴（Hyderabad），示威群眾還效法香港示威者通過WhatsApp私人群組組織快閃反修例行動。

（法新社/印度報業托拉斯/半島電視台）