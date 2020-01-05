歐組織助越南被捕脫北者獲釋

協助變節朝鮮人的韓國組織「北韓正義連帶」（Justice for North Korea）昨表示，逃離朝鮮的8女3男於去年11月底越過中國邊境南下，在越南東北邊城諒山（Lang Son）被捕。在組織發布那批難民強烈懇求自由的短片後，多個歐洲組織便行動和擔當了重要的營救角色，但礙於外交敏感，不能披露涉及哪個機構。

《華爾街日報》的報道指，涉及的脫北者有13人。報道引述一些匿名知情人士說，一般是韓國政府幫脫北者，但韓國這次起初並未積極施援。當有短片顯示兩名女脫北者擔心被越南遣返曾試圖自殺，一班在華府和亞洲的美國外交官，包括參與美朝去核談判的一些官員，就迅速介入，阻止越南把這13名脫北者交給中國或朝鮮官員。美國官員罕有插手幫脫北者，即使有也鮮少公開。

北韓正義連帶稱，察覺不到美國有份出力。韓國外交部甚至指《華爾街日報》報道不實，說政府有馬上救助阻止強制遣返。美國國務院、越南政府未有回應。

數十年來有逾3.3萬人由朝鮮變節到韓國。美國特朗普和韓國文在寅政府各被指為改善與朝鮮的關係，無視金正恩政權的人權問題。

（路透社/華爾街日報）