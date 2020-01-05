戈恩逃亡過程曝光 藏音響器材箱上機

獲保安私人飛機公司職員幫助

報道訪問了多名土耳其調查知情人士或戈恩身邊的人，指戈恩幾個月前萌生出逃念頭，直至聖誕節當日的預審後，他認為檢方和法院有意長期拖延審訊程序，於是下決心行動。他獲一名叫泰勒（Michael Taylor）的男子支援，他是前美國陸軍特種部隊成員，現時在私人保安承辦商的圈子中頗有名。

消息指，根據土耳其調查所得的乘客名單及出入境紀錄，泰勒及其保安公司一名員工，上月28日在迪拜攜同兩個大型黑箱登上私人飛機，翌日上午10時多抵達大阪。據日本傳媒報道，戈恩東京寓所外的閉路電視拍到他當日下午2時半左右離開，之後就沒再回家。報道稱，未知戈恩如何由東京前往大阪登上私人飛機逃走。關西國際機場發言人則指，私人飛機乘客的行李亦須通過一般安檢，但VIP乘客有時可獲豁免。日本放送協會（NHK）引述航空界消息稱，有關人士在私人飛機專用的客運大樓進行出境檢查及行李檢查時，行李中有一個高度超過1米的大型箱子，看起來並沒有異樣，亦沒見到戈恩的蹤影。

飛機公司經理稱被迫協助

土耳其調查消息指，該私人飛機周日晚11時許起飛，12小時後抵達伊斯坦布爾。涉事的土耳其私人飛機公司MNG Jet，在伊斯坦布爾該飛機上發現兩個黑色箱子，其中一個裝着擴音器，現已成為調查重點。根據《華爾街日報》所得照片，黑色箱子擺放在涉事機艙後半部的中間走廊，其中用來偷運戈恩的箱子底部有鑽洞，以確保他能呼吸；箱子亦有輪子，像其他類似音響器材箱一樣，方便搬運。

MNG Jet行政總裁沙什馬茲（Can Sasmaz）上周五發表聲明，指有一名員工已承認擅自竄改乘客紀錄，抹掉提及戈恩的部分，該公司已入稟起訴涉事員工「非法使用其飛機租賃服務」。土耳其《自由日報》報道，該員工是公司經理柯塞曼（Okan Kosemen），他向當局表示，有一名他認識、來自貝魯特的人早前請他協助，並以其家人安全作威脅。他說：「我很害怕。我在機場安排一名男子從一架飛機送到另一架飛機。我不知道他是誰。」

MNG Jet母公司表示，出租的一架飛機從大阪飛往伊斯坦布爾，機上乘客包括兩名美國「遊客」，他們聲稱到大阪參加音樂會。

（華爾街日報/路透社）