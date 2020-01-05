蘇萊曼尼疑計劃襲在伊拉克美國人

伊拉克民兵指揮官及安全部門人員向路透社透露，伊拉克近期發生大型示威，矛頭直指伊朗介入，令伊朗在該國被排斥，蘇萊曼尼打算透過攻擊美軍，引起對方的軍事回應，然後將民眾的憤怒情緒轉向美國。去年10月初，他下令運送精密武器到伊拉克，包括喀秋莎（Katyusha）火箭、可擊落直升機的肩托式導彈及可避開雷達系統的無人機等。

華府指「真主黨旅」上月襲基地

消息又指，他在兩周後與其他民兵組織在巴格達開會，出席者包括同樣在空襲身亡的「真主黨旅」創立人穆罕迪斯。他要求各指揮官安排美國未知的民兵成員組成新隊伍，對伊拉克軍事基地內的美國人發動火箭炮襲擊，又指名「真主黨旅」負責指揮，因為該組織有能力使用無人機偵察攻擊目標。上月中，巴格達機場附近的基地遭4枚喀秋莎火箭襲擊，後來基爾庫克（Kirkuk）的基地亦遭火箭炮攻擊，美方指控兩件事都是「真主黨旅」所為。

華郵：特朗普欲展示強硬一面

《華盛頓郵報》報道，特朗普與高級國家安全顧問上周日（29日）會面，商討應否殺死蘇萊曼尼。據指有與會者提出，特朗普在早前伊朗擊落美國無人機、襲擊波斯灣運油輪和沙特石油設施後都沒作出回應，而特朗普認為去年6月臨時叫停空襲伊朗後，傳媒報道令他看起來很軟弱，加上他想展示自己比處理2012年利比亞班加西領館遇襲事件的奧巴馬政府強硬，於是批准「斬首」。有高官透露，蘇萊曼尼近兩三年行動轉趨高調，因此美國幾乎每天都知道其身處位置，最後認定在巴格達機場附近行動會是最佳時機。

美國多屆政府都曾打算殺死蘇萊曼尼。曾在小布殊和奧巴馬時代擔任中情局分析員及國防部中東事務官員的民主黨眾議員斯洛特金（Elissa Slotkin）指出，之前的總統考慮到惹來報復及陷入持久衝突的風險後，都認為不值得發動襲擊。國務院伊朗問題特別代表胡克（Brian Hook）昨日則為特朗普的決定辯護，指蘇萊曼尼密謀在伊拉克等地發動針對美國人的攻擊，情况迫在眉睫。

（路透社/華盛頓郵報/Politico）

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