《紐時》：印度警暴虐待反修例穆斯林

被拘者遭死亡恐嚇：警邊打邊笑

《紐時》在北方邦的納吉納（Nagina）訪問了4名13至17歲的男孩。他們表示，在參加反修例示威後被扣查期間，遭警員用木條毆打，又威脅要殺死他們。報道稱，其中3人身上有明顯嚴重瘀傷，其家人和家鄉的官員在他們獲釋後從他們口中得悉，警員在扣查他們30小時間極力令他們感到恐懼，有兩名男孩說，警員邊打他們邊笑說：「你們將死在獄中。」其中一名男孩說，警員逼他們不斷飲水，他們提出要上廁所時就打他們。另一手部紮上繃帶的男孩說，警員似乎享受要被扣留者沒法睡覺或覺得凍，有幾名警員試圖阻止同袍施暴，但因人數太少並不成功。

記者又訪問了北方邦幾座城鎮的超過30名被扣查者，警暴幾乎全針對穆斯林。其一72歲穆斯林長者被警員用槍托擊打，警員還向他說：「穆斯林只有兩處可去：巴基斯坦或墳墓。」報道稱，有警員提供一段錄音，顯示一名地方警區高層下令警員「扭斷那些向警署擲石的人的手腳」。

維權人士曼德（Harsh Mander）表示，他去過幾個家庭探訪，現場猶如廢墟，警員大肆破壞廚房、打爛電視機，甚至威脅充公物業，「警察就像暴徒」。

警否認濫暴：適當方式維持秩序

印度警方和邦政府官員否認採用過分武力或針對穆斯林，他們強調有需要「恢復秩序」和保障民眾免受暴力行為影響。

（紐約時報）