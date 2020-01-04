《紐時》：印度警暴虐待反修例穆斯林

【明報專訊】印度多地近月持續爆發反對政府提出的《公民身分修正案》示威，示威者主要不滿修正案針對穆斯林。美國《紐約時報》報道，印度警方在反修例風波中針對穆斯林被捕者施虐，包括毒打、禁止睡覺、禁止上廁所和威嚇等。警方強調他們是使用適當方式維持秩序和保護無辜者免受暴力行為波及。
被拘者遭死亡恐嚇：警邊打邊笑
《紐時》在北方邦的納吉納（Nagina）訪問了4名13至17歲的男孩。他們表示，在參加反修例示威後被扣查期間，遭警員用木條毆打，又威脅要殺死他們。報道稱，其中3人身上有明顯嚴重瘀傷，其家人和家鄉的官員在他們獲釋後從他們口中得悉，警員在扣查他們30小時間極力令他們感到恐懼，有兩名男孩說，警員邊打他們邊笑說：「你們將死在獄中。」其中一名男孩說，警員逼他們不斷飲水，他們提出要上廁所時就打他們。另一手部紮上繃帶的男孩說，警員似乎享受要被扣留者沒法睡覺或覺得凍，有幾名警員試圖阻止同袍施暴，但因人數太少並不成功。
記者又訪問了北方邦幾座城鎮的超過30名被扣查者，警暴幾乎全針對穆斯林。其一72歲穆斯林長者被警員用槍托擊打，警員還向他說：「穆斯林只有兩處可去：巴基斯坦或墳墓。」報道稱，有警員提供一段錄音，顯示一名地方警區高層下令警員「扭斷那些向警署擲石的人的手腳」。
維權人士曼德（Harsh Mander）表示，他去過幾個家庭探訪，現場猶如廢墟，警員大肆破壞廚房、打爛電視機，甚至威脅充公物業，「警察就像暴徒」。
警否認濫暴：適當方式維持秩序
印度警方和邦政府官員否認採用過分武力或針對穆斯林，他們強調有需要「恢復秩序」和保障民眾免受暴力行為影響。