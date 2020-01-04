美禁售果味電子煙 盼遏青少年吸食

FDA旗下的衛生與公眾服務部發聲明稱，該禁令是針對美國吸食電子煙的年輕化趨勢。美國政府最新統計數據顯示，吸食電子煙的青少年數量近年激增，全國四分之一高中生表示在過去一個月內曾吸食電子煙，當中水果味電子煙是青少年首選。聲明說：「我們不會對青少年吸食電子煙坐視不理，我們會繼續密切監察相關數據，有必要的話會採取進一步行動。」

豁免煙草薄荷醇味：因欠吸引

美國政府數據顯示，最近因電子煙導致肺部問題的死亡人數達55人，超過2500人送院，當局相信與涉及大麻的電子煙產品中添加的醋酸鹽維他命E有關。總統特朗普去年9月曾表示，將推出禁止銷售除煙草口味外所有電子煙的新政策，但今次FDA的禁令顯示範圍有所放寬。現時電子煙大部分都是使用煙彈，今次禁令只涵蓋水果、糖果和薄荷味煙彈，煙草和薄荷醇（薄荷油中釋放香氣和清涼感覺的主要成分）口味獲豁免。在禁令頒布後，電子煙公司有30天時間停止生產和分銷這類產品。

衛生與公眾服務部部長阿扎（Alex Azar）說，政府希望成年人可以選擇電子煙，作為傳統香煙的替代品，但同時要應對青少年吸食電子煙的問題。他解釋，允許繼續銷售煙草和薄荷醇口味電子煙，是因為這兩種口味「不太吸引青少年」。

未全面取締 被質疑向業界讓步

美國每年電子煙銷售額達64億美元（約500億港元）。自可能推出電子煙禁令的消息公布以來，多家電子煙及煙草公司強烈反對，並對政府作廣泛游說。這些公司認為，全面禁止電子煙將導致數以萬計的電子煙商店破產，重創產業。俄勒岡州民主黨參議員麥克利（Jeff Merkley）抨擊特朗普政府面對業界游說下屈服而沒全禁電子煙，數以百萬計兒童將因今次決定而繼續受害。

（BBC/金融時報/華爾街日報/中新社）