土耳其通過出兵利比亞 美俄警告添亂

土耳其國會以325票對184票，通過授權總統埃爾多安應利比亞政府的請求，派兵到利比亞，為期1年。土耳其外長恰武什奥盧表示，這項利比亞動議對維護土耳其利益、地區和平與穩定是重要的。彭博社引述一名高官稱，該國準備派遣海軍守衛利比亞首都的黎波里，而土耳其部隊會訓練、協調利比亞政府軍。

利比亞擁有豐富石油天然氣資源，但自強人卡扎菲2011年下台後持續戰亂，成為各國打代理人戰的戰場。利比亞軍頭哈夫塔爾（Khalifa Beiqasim Haftar）獲俄羅斯、埃及和沙特阿拉伯等國支持下，去年從東部根據地開始攻城掠地直逼的黎波里，逼得總理薩拉杰（Fayez Mustafa al-Sarraj）的「全國團結政府」（GNA）上周向土耳其求援。去年11月薩拉杰訪問伊斯坦布爾簽下軍事合作協議，早前土耳其已派遣軍事顧問，附以武器、20架無人機，襄助利比亞政府。

埃爾多安揚鞭中東北非顯野心

分析認為，埃爾多安繼敘利亞後銳意派兵利比亞，顯示其有成為中東、北非霸主的雄心。土耳其去年10月入侵敘利亞北疆，把原獲美軍支持的庫爾德民兵逐離邊境。當希臘、以色列等國準備再開發塞浦路斯周圍的海上石油、天然氣蘊藏，埃爾多安又威脅興兵反對，還跟GNA簽有具爭議的海事管轄權協議，以利佔有塞浦路斯海域天然氣蘊藏的專屬權。

埃爾多安擬趁俄國總統普京下周三到訪主持「土耳其溪」（TurkStream）天然氣管道啟用儀式，洽談兩國在利比亞、敘利亞的策略。土、俄在敘利亞轉向緊密合作，分析認為埃爾多安謀在利比亞有類似的情况。

俄、美對利比亞主權誰屬立場含糊。俄羅斯雖承認聯合國支持的GNA，但普遍相信俄國去年9月派了約2000僱傭兵給哈夫塔爾助戰。

縱然美國官方承認GNA，但特朗普曾稱讚哈夫塔爾反恐及捍衛國家石油資源有功。美國對土耳其出兵利比亞計劃表示不滿。白宮稱，特朗普與埃爾多安通電話，討論了地區問題，特朗普向對方表示，外國干預令利比亞局勢變得更加複雜。埃及外長警告，出兵干預將對地中海穩定帶來負面影響。希臘、塞浦路斯、以色列聯合聲明，稱土耳其「侵略」是「對地區穩定的危險威脅」。

（紐約時報/華爾街日報/金融時報/法新社）