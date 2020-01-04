分析：斬首行動保中東利益 美等同「宣戰」

殺美國人 蘇萊曼尼踩「紅線」招殺機

在小布殊政府時代擔任國防部副助理部長的多蘭（Michael Doran）昨在《紐約時報》撰文分析蘇萊曼尼之死。他認為，蘇萊曼尼過去10年一直在伊拉克、敘利亞和也門扶助地方武裝勢力，希望複製黎巴嫩真主黨的「成功例子」。蘇萊曼尼亦一直打賭美國會避免跟伊朗有直接衝突——這點在奧巴馬時代得到實現，而特朗普雖有「極限施壓」政策，但集中在經濟層面，害怕捲入戰爭。然而隨着蘇萊曼尼變本加厲，遠的有去年9月策劃襲擊沙特阿拉伯的油田，近的則指揮伊拉克代理人襲擊美國人，明顯越過了特朗普政府的「紅線」，迫使特朗普下殺手。多蘭稱，在他任職期間，美國就有多次機會除掉蘇萊曼尼，這次出手只因「美國別無選擇」，因為若要繼續留在中東，美國就必須制衡伊朗的地面軍事力量。

衝突難免 各有掣肘未必大戰

中國社科院西亞非洲所政治研究室主任唐志超指出，伊拉克什葉派民兵是伊朗對美鬥爭重要的一張牌，美國這次出手旨在迫使伊朗在伊拉克「罷手」，停止對美「挑釁和威脅」。

多蘭認為，失去蘇萊曼尼的伊朗將變弱，此消彼長下，其死敵以色列、沙特阿拉伯將更放手追求戰略利益。美國的中東政治專家布魯杰迪（Mehrzad Boroujerdi）指出，蘇萊曼尼是伊朗少有深切了解中東地區軍事事務，與伊拉克、敘利亞等眾多戰鬥人員關係密切的人物，伊朗要填補其地位「並不容易」，惟他認為美伊未必會戰爭，因特朗普在大選年想要的只是製造中東緊張局勢，另一方面伊朗國庫空庫、民心不穩，亦在審慎防範開戰。

（紐約時報/新華社/洛杉磯時報/法爾達電台）