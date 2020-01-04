哈梅內伊心腹 被視未來領袖接班人

「最受歡迎官員」 民望勝總統

美國馬里蘭大學2018年曾做民調，發現蘇萊曼尼是伊朗最受國民歡迎的官員，近65%伊朗人「非常滿意」其表現，遠高於不足24%的總統魯哈尼。伊朗首都德黑蘭等城市昨有過萬人上街抗議美國「惡行」，有人手持蘇萊曼尼的海報並高呼「美國去死」等口號。

蘇萊曼尼生於1957年，在1979年伊斯蘭革命後加入伊朗革命衛隊，後來參與1980年代的兩伊戰爭，因偵察任務表現出色而獲關注。他在1990年代末開始擔任「聖城旅」指揮官，負責執行海外任務，包括2003年伊拉克戰爭薩達姆政權倒台後，支援當地什葉派民兵組織，以及在2011年起的敘利亞內戰協助巴沙爾政權取勝，限制美國在中東的權力擴張。伊朗亦為黎巴嫩及也門等地的什葉派民兵提供資金、訓練及裝備，蘇萊曼尼被視為背後的首席軍師。伊朗試圖透過建立基地及支援忠誠分子，以防止鄰國的軍事威脅，並開闢一條連接德黑蘭與黎巴嫩地中海地區的走廊，得以從陸路為盟友提供槍械、人力等。

地位等同美中情局長外長

保守主義智庫「捍衛民主基金」行政總裁杜博維茨（Mark Dubowitz）認為，蘇萊曼尼在伊朗的地位「相等於美國聯合特種部隊（JSOC）司令官及中情局長，亦是伊朗真正的外長，對伊朗軍事發展而言無可取代而不可或缺」。美國中東問題專家埃斯凡迪亞里（Dina Esfandiary）則指，蘇萊曼尼會與伊朗各派交流、與最高領袖保持直接聯繫及負責策劃地區政策，影響力可謂比總統更重要。

（華爾街日報/衛報）