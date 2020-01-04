美炸死聖城旅指揮官 伊朗誓言報復 中東局勢升溫 華府籲僑民撤離

蘇萊曼尼位高權重 伊朗哀悼3天

親伊朗的伊拉克民兵組織「人民動員」（PMF）表示，美軍向巴格達機場貨運站附近發射3支火箭，擊中兩輛汽車，該組織5名成員及兩名「賓客」喪生，包括蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）及PMF副指揮官兼民兵組織「真主黨旅」創立人穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）。有伊拉克軍官稱，蘇萊曼尼當時剛從敘利亞乘搭飛機抵達巴格達，穆罕迪斯前來迎接，車隊駛離機場時遇襲。路透社引述美方官員消息稱，美軍是利用無人機發動空襲，《紐約時報》稱型號為MQ-9「死神」（Reaper）；伊朗革命衛隊則指現場有美國直升機。

特朗普：多年前就應被除掉

特朗普昨在Twitter表示，蘇萊曼尼多年來令數以千計美國人死傷，亦要為包括伊朗人在內的數以百萬人死亡負責，「多年前就應被除掉」。白宮和國防部發表聲明，指空襲是按特朗普指示實行的「果斷防禦行動」，國防部稱此舉旨在阻止伊朗未來的襲擊計劃。國防部長埃斯珀前一天曾表示，有迹象顯示伊朗或其支持的民兵組織，可能計劃發動更多針對美國基地及人員的攻擊，警告或會採取先發制人的行動。國務卿蓬佩奧則稱已跟英國、德國及中國的外交官員商討此事，感謝盟友意識到「聖城旅」構成的侵略威脅，重申美國致力緩和緊張局勢。

蘇萊曼尼地位非比尋常（見另稿）。伊朗最高精神領袖哈梅內伊昨透過電視講話宣布全國哀悼3日，聲言將向殺死蘇萊曼尼的「罪犯」嚴厲報復，並任命蘇萊曼尼的副手加尼（Esmail Ghaani）接替其位置。總統魯哈尼表示「蘇萊曼尼的殉難將令伊朗更堅決對抗美國的擴張主義」；外長扎里夫斥美方行動是國際恐怖主義行為，極度危險而愚蠢地加劇緊張局勢。伊朗革命衛隊發言人則指伊斯蘭世界的反美勢力將會報復，揚言「美國人的喜悅將很快變成哀悼」。

美伊關係近兩周急速惡化，美國指摘親伊朗的伊拉克什葉派民兵組織「真主黨旅」上周五發動襲擊，導致一名美國承包商死亡。美軍兩天後報復，空襲其伊拉克和敘利亞據點，造成最少25人死。「人民動員」等民兵組織隨後一連兩日包圍美國駐巴格達大使館抗議，又向大使館擲石及縱火。美國國防部指控蘇萊曼尼有份策動襲擊，又稱大使館受襲也是得到他首肯。

美國的伊朗政策專家利斯特（Charles Lister）認為，今次空襲的戰略重要性高於擊殺恐怖組織蓋達領袖拉登或「伊斯蘭國」（ISIS）領袖巴格達迪，因為蘇萊曼尼領導的是一支仍實際運作的軍隊。

伊拉克批美侵主權恐添亂

事件觸發中東地區憂慮，伊拉克總理邁赫迪譴責美方刺殺蘇萊曼尼，批評空襲侵犯伊拉克主權，警告此舉將會在該國以至中東地區掀起戰爭；帶領國會第一大黨的什葉派教士薩德爾（Muqtada al-Sadr）則聲言，會恢復備受爭議的民兵武裝編制「邁赫迪軍」（Mahdi Army）。一直視蘇萊曼尼為重大威脅的以色列，總理內塔尼亞胡讚揚特朗普的決定「迅速、有力而果斷」，以國軍方已進入高度戒備狀態。在美國國內，今次空襲適逢國會休會，有民主黨議員批評特朗普未有事先通知國會，鹵莽加劇中東緊張局勢；共和黨人則聲援特朗普的決定，稱蘇萊曼尼須為殺害美國人付出代價。

（紐約時報/華爾街日報/路透社）