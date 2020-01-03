古語撰論文 秘魯生捍衛母語喚關注 打破口頭交流局限 教授稱具象徵意義

明報記者 陳籽穎

基斯佩（Roxana Quispe Collantes）在利馬聖馬科斯大學修讀秘魯及拉美文學博士課程，亦是這間美洲歷史最悠久的大學創校468年來，首名以原住民語言完成整篇論文及答辯的學生。她生於印加古都庫斯科（Cusco），家中上兩代都是說克丘亞語，因而對此情有獨鍾，過去花了7年時間鑽研克丘亞語詩詞，並親身到克丘亞語社區確認當地人使用的詞彙，最終順利完成這份獲指導教授稱讚為「極具象徵意義」的論文。

克丘亞語「鄉土味」受歧視

目前南美洲有800萬人說克丘亞語，為當地最普遍的原住民語言之一，其中一半使用者來自秘魯，佔該國人口逾一成三。雖然秘魯於1975年將克丘亞語列為官方語言之一，令它不至於像其他原住民語言般瀕臨消失，但至今仍是用作口頭交流為主，甚少出現在書面文件或大眾媒體上。基斯佩認為克丘亞語不缺乏學術語言的詞彙，期望透過論文令外界重視這種古語，並鼓勵年輕人跟隨其做法，「只有繼續說（克丘亞語），才能令它復興」。

聯合國將2019年定為「國際土著語言年」，並於2019年8月警告全球約7000種語言當中，有四成正瀕臨消失。即使是克丘亞語這種使用人口龐大的原住民語言，在傳承方面亦面對重重難關，其中以歧視問題最為嚴重。在秘魯，使用克丘亞語的主要都是鄉村社區，有人坦言為免遭歧視，在利馬這類大城市時會避免說克丘亞語，務求融入西班牙語主導的社會，不少家庭更放棄向下一代教授母語。

前議員促融入生活拯救古語

除了社會上的負面標籤，與時代脫軌亦是延續原住民語言文化的一大難關。例如巴西人類學家加索達（Gasoda Surui）來自當地一個叢林部落，母語為圖皮（Tupi）語系分支之一，目前只餘下約200名使用者。他指隨着科技進步，其部落語言缺乏互聯網、電話及電腦等詞彙，有時族人會母語及葡萄牙語雙語並用。克丘亞語亦面對類似問題，秘魯前國會議員利納雷斯（Jose Linares）1960年代在學校推行新科技時，遇到一間說克丘亞語為主的學校，但當時教授的電腦程式設計語言Logo只有西班牙語版本。最終利納雷斯創建團隊，將Logo及之後開發的Scratch翻譯成克丘亞語，更創造多個未有的科學及科技詞彙，編寫成克丘亞語辭典。現年76歲的利納雷斯說：「我們必須改善克丘亞語，讓它真正融入使用者的生活中。」

近年當地政府及官方機構開始更重視保育原住民語言，例如秘魯國營電視台2016年推出首個克丘亞語新聞節目，然後緊接加入艾瑪拉語（Aymara）及阿沙寧卡語（Ashaninca）兩種最普遍的亞馬遜語言。去年7月，該國亦有地區法院頒布首份完全用克丘亞語所寫的裁決，事件獲全國讚揚。

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