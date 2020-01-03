戈恩出逃案 土耳其拘7人

黎巴嫩司法部長塞爾汗（Albert Serhan）昨日向日本放送協會（NHK）證實，當局已收到國際刑警組織（Interpol）發出的「紅色通緝令」，但並不等於國際逮捕令，處理手法由各國自行制定。

第4本護照成關注焦點

目前戈恩逃離日本的手法依然疑點重重，其律師日前雖表示，戈恩的黎巴嫩、法國及巴西3本護照，都按保釋條件交由律師保管，但又有消息稱他是利用有效的法國護照入境黎巴嫩。NHK引述消息報道，戈恩實際上擁有兩本法國護照，日本法院允許他保留其中一本以證明短期居留身分，但必須鎖入保管箱並將鑰匙交由律師保管。目前部分國家允許國民擁有兩本相同國籍的護照，例如因經常出國而不時需要繳交護照正本辦理簽證的人，或者本身的護照有個別國家的印章或簽證，令他有機會不能進入與之發生衝突的國家。日本檢控部門昨進入戈恩位於東京的住所搜查。

（法新社/路透社/NHK）