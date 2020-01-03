為商機棄自我 訪央視叩門洽轉播

到姚明2002年加盟休斯頓火箭——史端在選秀會親口公布他獲選「狀元」（即首選），是中國籃球迷經典回憶——NBA在中國開發更如水漲船高，現時每年有8億中國人收看賽事，福布斯估算指NBA中國業務總值40億美元。史端還推動中國籃球發展，跟中方合作在上海等主要城市興建及營運12間頂級體育館

評撐港風波 斥美政客偽善

去年10月爆發火箭總經理莫利的撐港風波，卻為NBA的中國市場帶來危機。美國政界炮轟NBA未捍衛莫雷言論自由，史端翌月反駁美國政客「完全偽善」，質疑他們攻擊NBA在華賣球衣，但華府也在貿易談判欲向中方出售農產品。然而，他讚揚繼任人阿當施華撐莫利表達個人意見的做法。

資深體育專欄作家麥卡勒姆2006年撰文，指當時中國雖有巨大商機，但人權紀錄惡劣，令史端陷入兩難，然而史端向他說：「中國的情况令我困惑……但歸根究柢，我有責任為老闆掙錢。無論我有何個人情緒，都不能忘記這點。」

（綜合報道）