掌舵30載 NBA傳奇總裁史端病逝 「明星牌」拓國際市場 米高佐敦：沒他NBA沒今日

大衛史端（David Stern）12月12日在紐約午膳時突發性腦溢血暈倒，此後一直住院，延至元旦日在妻兒陪伴下逝世。律師出身的史端1960年代起參與NBA相關的法律事務，1978年任聯盟首席法務總監，1984年起成為NBA第四任總裁，直至2014年退休，30年間徹底重塑NBA。

造就佐敦布特莊遜巴克利等巨星

史端上任之初，即使在美國市場的電視觀眾和收入，NBA也遠遜MLB（美國職棒大聯盟）和NFL（美式足球聯盟）——他上任前的1982年至1983年球季NBA總收入只有1.18億美元（約9.2億港元），但到他退休前的2012年至2013年球季已升至46億美元（約359億港元）。

這得歸功於史端的正確戰略，借助明星球員建立NBA的知名度和全球化推廣。適逢當代有「魔術手」莊遜（Magic Johnson）和「小鳥」布特（Larry Bird）的經典對決，他上任首年的選秀會更有「波神」米高佐敦（Michael Jordon）和巴克利（Charles Barkley）等多名傳奇巨星加入，令NBA「明星牌」事半功倍。

「夢幻隊」奧運奪金成生招牌

「明星牌」其一經典是1992年巴塞隆拿奧運的「夢幻隊」（Dream Team），該支雲集米高佐敦、莊遜和布特等NBA最頂級巨星的「史上最強」美國隊輕鬆奪金，引發全球哄動，不但成為NBA生招牌，更令籃球一躍成為國際注目的運動。史端2014年受訪時不諱言，夢幻隊是他最珍重的回憶之一。

夢幻隊後有更多國際球員加入NBA，史端進一步開發中國等國際市場和轉播收益，包括在海外舉行季前賽甚至是個別場次的常規賽。

繼任人：世代影響最大商業領袖

史端的繼任人、現任NBA總裁阿當施華盛讚道：「因為大衛，NBA成為真正的全球品牌——令他不但成為史上其一最偉大的體育主管，也是他的世代中其一最有影響力的商業領袖。」

米高佐敦悼念道：「沒有史端，NBA也不會有今日的成功。他引領聯盟走過動盪歲月並成長為國際現象。」

巴克利則說：「當我1984年進入NBA，即史端接任總裁首年，球員平均年薪僅25萬美元，現在高達900萬美元，這很大程度上歸功於他。」

（綜合報道）