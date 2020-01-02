「教育虐待」過度催谷 嚴父刀挾稚子逼學習

誤殺兒子恨錯難返

武藏大學教授武田信子早於2011年提出「教育虐待」的概念，將其定義為「要求孩子超出其承受能力地學習」，但直至近年才廣為日本媒體使用，源於2016年轟動全國的殺兒案。當時48歲父親佐竹憲吾因不滿就讀小六的12歲兒子懶於準備升中入學試，起爭執後不慎用菜刀刺死兒子。佐竹年幼時亦受雙親嚴格管教，被迫為學業放棄心愛的棒球，最終卻將自身遭遇轉移到兒子身上。他作供指兒子升讀小五後，他發現只要用削鉛筆的美工刀抵着兒子，偶爾態度反叛的兒子就會乖乖聽話，因此他開始變本加厲，由使用美工刀演變成小刀以至菜刀，終導致悲劇發生。

隨着學童為升中考試做準備的時間愈推愈前，不少學童未必足夠成熟應付或並非自願參加考試，於是家長就會在子女的升學之路上採取主導權，容易出現「教育虐待」的情况，甚至演變成虐兒事件。另一方面，學童面對的壓力一旦超出承受能力，亦會嚴重損害其精神健康。

日學童自殺「逆升」

雖然日本整體自殺人數連續9年下降，但學童自殺在近3年卻有上升趨勢，文部科學省去年10月報告指2018年有逾330宗中小學生自殺個案，分析指主要原因包括家庭和出路問題等。

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