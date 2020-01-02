少子化反加劇升學競爭 「用錢鋪路」盼贏起跑線 日本私校受追捧 專家憂增社會不公

明報記者 陳籽穎

日本生育率持續下降之際，相比過往的大家庭模式，現時許多父母只育有一至兩名子女，可騰出更多金錢投資到教育上，相對地亦會將望子成龍，集中寄望少數子女。雖然整體年輕人數目下降理應更易入大學，但卻有更多人只以頂尖學校為目標，導致競爭變得更集中。

東大收生最多高中 首10間9為私校

在日本，報考大學分兩階段，即全國「中心試驗」及各大學自行舉辦的入學試，但中心試驗明年會改制，可能增加考試難度，加上文科省要求收緊私立大學收生，不少父母寧盡早送子女入名牌大學附屬「一條龍」中學。根據2019年最多學生成功考入東京大學的高中排名，首10名當中有9間為私校，足見為何私校深受家長歡迎。日本在2017年有644萬名小學生，較2000年下降12%，惟就讀私校人數反而上升15%至7.7萬人。

女性求學掣肘減 母親教育熱誠增

不少家長大舉投資在早期教育以搶先機，雖然高級託兒所或私人補習班的費用每月可高達10萬日圓（約7200港元），較平均水平高出3倍，但報讀人數有增無減。專門協助學童進入名牌小學及幼稚園的私人升學公司「伸芽會」稱，去年2月底的學生人數較前年同期增加17%。日生基礎研究所的高級研究員久我尚子指出，日本人重視兒童教育的趨勢與女性地位上升的時期脗合。年輕母親一代較少受性別掣肘，不少女性都曾就讀4年制大學，而非過往被視為更適合女性的短期專業學校，這項轉變激發母親對教育的熱誠。

競爭激烈的升學文化在韓國更根深柢固，為令子女順利入讀名校醫學系，當地家長會僱用「協調員」管理子女學業以至課外活動，例如讓他們參與和醫學有關學會或閱讀相關書籍，向大學展示立志成為醫生的決心。韓國教育部曾估計每名高中生私人教育費用平均為每月32萬韓圜（約2100港元），但有家長坦言在被稱為「補習勝地」的江南大峙洞，每月花費200萬至500萬韓圜（約1.3萬至3.3萬港元）才是正常。即使是大型企業的員工，單是教育費用就能消耗半個月的工資，不少夫妻覺得難以負擔而放棄生育，加劇少子老齡化的惡性循環。

窮家需經歷4代追收入水平

日本大學教授望月由起指出，私校通常集中於都市，意味居於都市的家長相對有更多選擇，造成區域差異。即使居住在有優勢的地區，亦不代表能負擔奢侈的教育。有業內人士曾估計年收入高於1500萬日圓（約108萬港元）的家庭，才能負擔「伸芽會」的全日制託兒服務，這幾乎是全國家庭平均年薪水平的3倍。久我尚子警告，這種教育不平等的現象或會帶來長遠影響，因為高收入者傾向與地位相若的配偶結婚。根據經濟合作暨發展組織（OECD），目前日本收入最低的一成家庭平均需要經歷4代，才能追上全國平均收入水平。教育不平等將令他們更難在社會階梯往上爬，加劇貧富家庭的差距。

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