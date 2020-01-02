拆局：朝伊「燙手芋」 大選年開局不利特朗普

特朗普一直吹噓其外交策略令朝鮮叫停核導測試，並以此作為競逐連任的重點之一。惟他在與朝鮮領袖金正恩會面及停止美韓軍事演習方面作出讓步，卻未在推動朝鮮半島無核化上取得實際進展。金正恩威脅重啟核導測試和公布「新戰略武器」，或令特朗普在美朝峰會後宣稱的「朝鮮核威脅已解除」破滅，為選情蒙上陰霾。有分析預料倘若平壤反口，特朗普或會重返上任初期的強硬路線，重燃朝鮮半島敵對情緒。

「極限施壓」惹反彈

過往一直有輿論警告，特朗普對朝鮮及伊朗採取只為炫耀的外交政策，終會引來反彈。其政府2018年堅持退出伊朗核協議及重啟制裁，期望迫使德黑蘭接受更嚴厲的協議。可惜事與願違，伊朗不但在中東地區更為好戰，甚至重啟地下核設施的離心機。美伊緊張局勢隨着新一輪衝突繼續升級，被視為德黑蘭在伊拉克主要政治和軍事力量的什葉派民兵組織「真主黨旅」，日前發動襲擊導致一名美國承包商死亡，美軍其後報復空襲該組織在伊拉克的據點，觸發伊拉克人不滿並到美國駐巴格達大使館外抗議。民主黨參議院外交關係委員會副主席梅南德茲（Bob Menendez）批評：「特朗普政府吹噓對伊朗實施極限施壓，但迄今只是對國際貿易造成更大威脅，亦令中東出現更大膽及暴力的代理人襲擊，現在更有一名美國公民死於伊拉克。」

恐成「班加西事件」翻版

特朗普在此事上顯得進退兩難，一方面有美國公民身亡，他難以不對襲擊作回應；另一方面，他亦以宣稱讓美國從昂貴的外國戰爭中解脫，作為爭取連任的政績。但他周二在Twitter發布「反班加西！」的貼文，比較其領導及奧巴馬時期發生的班加西事件，試圖將伊拉克風波展示成較可取的結果。2012年美國駐利比亞班加西領事館遭武裝分子襲擊，導致美國大使等4人身亡，時任國務卿希拉里因事前未有加強國外領事館保安而飽受批評。今次亦令人聯想到1980年美國駐伊朗大使館人員遭當地革命政府扣為人質，時任總統卡特派遣部隊救援失敗，最終同年大選落敗收場，可見特朗普若處理伊拉克風波不慎，隨時重創其聲譽。

（CNN/衛報）