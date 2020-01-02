金正恩威脅核試 對美留一線 稱將有「新戰略武器」 分析料重返兼重經濟「並進」路線

【明報專訊】朝鮮自訂的朝美對話「（2019）年底死線」屆滿後，官方朝中社在昨日元旦即公布最高領導人金正恩的勞動黨五中全會講話，指摘美國不作為又拖延談判，宣布不再單方面暫停核子和洲際彈道導彈測試，更揚言即將有「新戰略武器」出台。金正恩聲言面對制裁壓力，朝鮮必須展開正面突破戰，韓聯社解讀平壤將重返兼顧核武和經濟發展的「並進」路線。美國總統特朗普回應指仍信金正恩會信守諾言，國務卿蓬佩奧敦促金正恩捨戰爭而揀和平繁榮。
朝鮮勞動黨自上月28日起一連4天召開第七屆中央委員會第5次全體會議（五中全會），朝中社昨早發表會議公告，引述金正恩的報告內容。金正恩表示朝鮮再沒有單方面信守暫停核導測試約定的理由，解釋指朝鮮為建立朝美信任，率先停止核子和洲際彈道導彈測試後，美國卻沒有相應回應，反而聯同韓國舉行大小軍演、向韓輸出威脅朝鮮的武備，「對朝鮮實現全球核裁軍和不擴散做出的努力潑冷水」。
特朗普：他是守諾之人
平壤一直警告美方須在對話的年底死線前交出誠意，但華府質疑死線只是朝方自訂。該死線在前天除夕正式到期，金正恩對此指摘美國拖延談判，表明美國不揚棄敵對朝鮮的政策，便永無朝鮮半島無核化之日。他矢言要再提升國家核威懾力，而威懾力的「寬度和深度」將按美國態度作出「向上調整」（惟英譯版卻為「適當調整」properly coordinated）。
金正恩還說：「不久將來，世界將見證朝鮮擁有新戰略武器……這威懾力能夠抑制美國的核威脅，確保我國長久安全。」但他未解讀是什麼武器。他通篇沒有提及特朗普或兩韓關係。
美國國務卿蓬佩奧昨日迅速回應表示，金正恩倘放棄對總統特朗普作出的承諾「將非常令人失望」，強調特朗普已兌現停止大型軍演的承諾。特朗普則指跟金正恩在新加坡峰會簽署無核化協議，重申相信對方會履行棄核承諾，他說：「我認為他是信守諾言之人。」
提「正面突破」23次
特朗普2017年入主白宮後，朝鮮核導測試變頻繁，一度激起美朝關係和東亞局勢緊張，尤其是射程被指達1.3萬公里、可覆蓋美國首都華盛頓的「火星-15」洲際彈道導彈，更惹美方會先發制人的憂慮。直至2018年金正恩態度轉變，4月在勞動黨七屆三中全會更宣布暫停核導測試，改取集中力量發展經濟的路線。韓聯社分析，指金正恩最新發言代表朝鮮重回兼顧核武和經濟發展的「並進」路線，但公告提到的「正面突破（戰）」表述達23次亦值注意，相信是新路線一部分，指拒屈服於國際社會制裁，自力更生發展經濟，同時繼續研發新戰略武器，加強國防力量建設。
勞動黨中全會是朝鮮制定重大政策決定的重要會議，這次長達4天是30年來最長一次，上一次還是金正恩祖父金日成主政，1990年1月開了5天。這次五中全會形同金正恩「個人騷」，他以「報告」名義提出各大政策方向，重點顯然擺在振興國家經濟民生。美國核不擴散專家劉易斯（Jeffrey Lewis）表示仍難猜揣朝鮮的下一步，推測平壤可能試射固體燃料洲際彈道導彈或核試。美國智庫國家利益中心朝韓研究專家卡濟阿尼斯（Harry Kazianis）認為，金正恩在以具有攻擊美國能力的核武，打賭美國會讓步解除朝鮮制裁和給予安全保證，但他指出隨着美國大選、韓國國會等選舉將至，一旦朝鮮射出洲際彈道導彈，妥協氣氛可能煙消雲散。
（朝中社/Newsis/韓聯社/路透社/法新社）