金正恩威脅核試 對美留一線 稱將有「新戰略武器」 分析料重返兼重經濟「並進」路線

朝鮮勞動黨自上月28日起一連4天召開第七屆中央委員會第5次全體會議（五中全會），朝中社昨早發表會議公告，引述金正恩的報告內容。金正恩表示朝鮮再沒有單方面信守暫停核導測試約定的理由，解釋指朝鮮為建立朝美信任，率先停止核子和洲際彈道導彈測試後，美國卻沒有相應回應，反而聯同韓國舉行大小軍演、向韓輸出威脅朝鮮的武備，「對朝鮮實現全球核裁軍和不擴散做出的努力潑冷水」。

特朗普：他是守諾之人

平壤一直警告美方須在對話的年底死線前交出誠意，但華府質疑死線只是朝方自訂。該死線在前天除夕正式到期，金正恩對此指摘美國拖延談判，表明美國不揚棄敵對朝鮮的政策，便永無朝鮮半島無核化之日。他矢言要再提升國家核威懾力，而威懾力的「寬度和深度」將按美國態度作出「向上調整」（惟英譯版卻為「適當調整」properly coordinated）。

金正恩還說：「不久將來，世界將見證朝鮮擁有新戰略武器……這威懾力能夠抑制美國的核威脅，確保我國長久安全。」但他未解讀是什麼武器。他通篇沒有提及特朗普或兩韓關係。

美國國務卿蓬佩奧昨日迅速回應表示，金正恩倘放棄對總統特朗普作出的承諾「將非常令人失望」，強調特朗普已兌現停止大型軍演的承諾。特朗普則指跟金正恩在新加坡峰會簽署無核化協議，重申相信對方會履行棄核承諾，他說：「我認為他是信守諾言之人。」

提「正面突破」23次

特朗普2017年入主白宮後，朝鮮核導測試變頻繁，一度激起美朝關係和東亞局勢緊張，尤其是射程被指達1.3萬公里、可覆蓋美國首都華盛頓的「火星-15」洲際彈道導彈，更惹美方會先發制人的憂慮。直至2018年金正恩態度轉變，4月在勞動黨七屆三中全會更宣布暫停核導測試，改取集中力量發展經濟的路線。韓聯社分析，指金正恩最新發言代表朝鮮重回兼顧核武和經濟發展的「並進」路線，但公告提到的「正面突破（戰）」表述達23次亦值注意，相信是新路線一部分，指拒屈服於國際社會制裁，自力更生發展經濟，同時繼續研發新戰略武器，加強國防力量建設。

勞動黨中全會是朝鮮制定重大政策決定的重要會議，這次長達4天是30年來最長一次，上一次還是金正恩祖父金日成主政，1990年1月開了5天。這次五中全會形同金正恩「個人騷」，他以「報告」名義提出各大政策方向，重點顯然擺在振興國家經濟民生。美國核不擴散專家劉易斯（Jeffrey Lewis）表示仍難猜揣朝鮮的下一步，推測平壤可能試射固體燃料洲際彈道導彈或核試。美國智庫國家利益中心朝韓研究專家卡濟阿尼斯（Harry Kazianis）認為，金正恩在以具有攻擊美國能力的核武，打賭美國會讓步解除朝鮮制裁和給予安全保證，但他指出隨着美國大選、韓國國會等選舉將至，一旦朝鮮射出洲際彈道導彈，妥協氣氛可能煙消雲散。

（朝中社/Newsis/韓聯社/路透社/法新社）