父：通貝里藉抗爭走出抑鬱

身教掀興趣 不想女兒上前線

在BBC時事節目Today周一（12月30日）播出的訪問中，斯萬特憶述通貝里12歲時確診亞氏保加症，並在展開氣候罷課前三四年前患上抑鬱症，不再說話、上學，甚至拒絕進食，儼如「終極噩夢」。為改善其病情，斯萬通決定一家人多花時間相處，其間各人開始討論氣候變化，引起通貝里的興趣。斯萬通稱，隨着兩夫妻開始改變生活習慣，例如避免乘飛機出行、茹素，通貝里從中獲得力量，慢慢改變，並在推動反氣候變化的行動中變得快樂。他坦言，雖然環保是正確行動，但他身體力行並非為改變氣候，而是為了「拯救自己的孩子」，「我只想我的女兒快樂」。

不過，斯萬通表示不支持女兒為氣候抗爭罷課，亦認為她在「前線」對抗氣候變化「是壞主意」。他說，許多不想為氣候改變生活方式的人紛紛攻擊通貝里，關於她的各種假新聞與產生的仇恨尤惹憂慮。

通貝里亦在訪問中表示「很期待重返校園」，「只想像其他人一樣，有平常的生活，不用籌辦遊行等，因為那不是我想做的事」。她又反擊批評她是「乳臭未乾小孩」的巴西總統博索納羅與斥她有「憤怒管理問題」的美國總統特朗普，認為他們對年輕人帶來改變視為威脅、感到恐懼。她談及2019年紐約氣候大會上離遠盯着特朗普的情景，直言對方不理會科學家與專家的說辭，自己亦不會對他有何建言，免得「浪費時間」。

（BBC/泰晤士報）