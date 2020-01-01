彈劾聆訊前 美卿訪烏引關注

國務院聲明說，蓬佩奧訪問的5國分別是烏克蘭、白俄羅斯、哈薩克、烏茲別克和塞浦路斯。蓬佩奧周五將與烏克蘭總統澤連斯基見面。由於特朗普在2019年7月一次通話中，要求澤連斯基調查大選競爭對手拜登父子，並以對烏軍事援助作交換條件，眾議院在12月18日正式彈劾特朗普。在此前的彈劾調查聽證會上，美國駐歐盟大使桑德蘭曾表示，特朗普與烏克蘭交涉，蓬佩奧均知情；蓬佩奧多次否認。

蓬佩奧將是「烏克蘭門」爆發以來訪問基輔的最高級美國官員。在國務院的記者會上，蓬佩奧訪問烏克蘭成為關注焦點。彈劾調查聽證會的關鍵證人、曾質疑當局藉軍援逼迫烏克蘭的美國駐烏克蘭署理大使泰勒，將在蓬佩奧抵達烏克蘭前一天離職，參與記者會的官員拒絕回應相關問題。

國務院一名匿名高官表示，蓬佩奧訪問烏克蘭是要展示美國支持烏克蘭抵禦俄羅斯威脅，以及討論烏方落實改革等議題。

兼訪中亞 華警告勿離間

最近中國新疆問題備受西方關注，對於蓬佩奧將出訪毗鄰新疆的哈薩克和烏茲別克，中國外交部發言人耿爽昨日表示，中亞國家就新疆問題一貫理解和支持中方，警告美國早前已企圖在中亞國家中挑撥離間失敗，「如果這次還想重施故技，結果一定還是徒勞」。

（衛報/路透社/中新社）