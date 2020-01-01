山火斷路 天染橙紅 4000人困岸灘 澳軍海空救援

雷暴強風夾擊 居民出海避劫

至香港時間昨日中午，維多利亞省有8處緊急火災警報，其中7個位於東南部的東吉普斯蘭（East Gippsland）。其中臨海小鎮馬拉庫塔（Mallacoota）受大火包圍儼如「孤島」，並受大火引發的雷暴、火屑襲擊，昨晨全鎮天空變成一片橙色。全鎮約4000人走避至岸邊沙灘，消防隊也退到海邊最後防線；有居民乘船出海，甚至穿上救生衣，準備隨時跳海逃生。毗鄰的新南威爾士省南部亦有類似情形，該省南岸地區居民格蘭特說：「雷暴強風掩至……天空飄着餘焰未熄的灰燼。」

當局周末起呼籲東吉普斯蘭居民與旅客離開，但公路受火龍威脅封鎖，不少人被迫滯留。維多利亞省緊急服務專員要求國防部支援，另請求美國和加拿大派70名消防員協助。軍方為應對維多利亞省火災成立聯合工作小組，今日會再為新南威爾士省成立另一小組。

守家園父子準爸爸消防喪生

自2019年7月開始，澳洲各地山火此起彼伏，前後造成11人死亡，包括周二（12月31日）在新南威爾士省一對留守護衛家園的63歲和29歲父子，以及前一天因「火龍捲」吹翻消防車殉職、原預計5月將為人父的28歲義務消防員。

新南威爾士重災 部長遊歐捱轟

另外，澳洲總理莫里森在山火蔓延時外遊捱轟，要提早回國，惟新南威爾士省緊急部長埃利奥特（David Elliott）迄今未有縮短歐洲旅程，有該省官員諷刺該職位恍似「多餘」。

（衛報/澳洲廣播公司/英國廣播公司/悉尼先驅晨報）