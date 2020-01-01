抗議空襲 伊拉克千人衝美使館

美軍周日轟炸「真主黨旅」（Kataib Hezbollah），激起伊拉克民眾反彈，包括民兵組織領袖和要員共數千人，昨日帶着部分死於美軍空襲、蓋上伊拉克國旗的真主黨旅死者棺木，在巴格達遊行至「綠區」的美國大使館大閘外抗議。他們高叫「打倒美國」、「美國去死」等口號，向使館擲水瓶和石塊，砸爛閉路電視，在圍牆和窗戶噴漆塗鴉，並焚燒美國國旗，更舉起「真主黨旅」旗幟，攀過圍牆及猛烈撞破一道門後，衝入使館範圍。大使館外有伊拉克特種部隊攔阻，使館樓頂有3名美軍，並用擴音器呼籲示威者切勿闖入。伊拉克外交部官員稱，美國大使圖勒（Matthew Tueller）等使館職員已撤走。

「真主黨旅」是伊拉克什葉派民兵組織，立場反美、反以色列、親伊朗，2003年至2007年間在伊朗革命衛隊支持下成立，創立者是曾流亡伊朗的伊拉克人穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）。他跟革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼及黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉皆關係密切。

美國指摘「真主黨旅」上周五（12月27日）發射火箭襲擊基爾庫克的軍事基地，導致一名美國承包商死亡，周日報復空襲該組織分布伊拉克和敘利亞的據點，造成至少25名民兵死亡、55人受傷。「真主黨旅」周一矢言報復，伊朗則譴責美軍空襲為「恐怖主義」。

伊拉克總理稱曾勸阻 拗不過美官員

伊拉克總理邁赫迪說，襲擊大使館者將受懲罰。他此前向閣員稱，曾勸阻美軍行動，但拗不過美官員的堅決要求。他與總統薩利赫昨日先後與美國國務卿蓬佩奧通電話，保證保障美方利益、維護美方人員安全。

（衛報/紐約時報/法新社/路透社）