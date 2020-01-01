日黎兩國無協議 料引渡極困難

【明報專訊】日本與黎巴嫩之間並無締結引渡疑犯條約，加上戈恩與黎巴嫩關係密切，預料要引渡他回日本受審將極為困難。戈恩祖籍黎巴嫩，過往不時捐款予當地大學及社會服務活動等，其成就被視為黎巴嫩之光，備受當地人景仰，就連外交部也曾明言支持戈恩。對他今次棄保潛逃到黎巴嫩，該國駐日本大使館發言人表示未收到任何消息。
戈恩生於巴西，父母都是黎巴嫩人，他6歲回黎巴嫩定居，他青少年的大部分時間都在貝魯特度過，目前擁有黎巴嫩、法國及巴西國籍，並在黎巴嫩擁有一個酒莊，而且兩任妻子均是黎巴嫩人。他曾透過捐款與當地保持密切聯繫，日產在2019年9月公布內部審計報告指，戈恩懷疑未經公司正式手續，向黎巴嫩多間大學捐款達200萬美元（約1550萬港元）。
被黎巴嫩當民族英雄 肖像印郵票
不少黎巴嫩民眾相當尊敬戈恩，他的肖像2017年更曾被印上當地郵票。2018年11月他被捕後，黎巴嫩外交部翌日即發表聲明稱，已委派駐日大使與戈恩會面跟進案件，又指「戈恩是黎巴嫩在國外取得成功的代表人物之一，外交部在他面臨逆境之際表示支持，以確保他能獲得公平審訊」，民間亦有人發起「我們都是戈恩」的行動聲援。在他發表聲明稱自己身處黎巴嫩後，大批記者隨即守候在據信是其寓所的門外，有鄰居留下「歡迎回家」的紙條。