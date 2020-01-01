日黎兩國無協議 料引渡極困難

戈恩生於巴西，父母都是黎巴嫩人，他6歲回黎巴嫩定居，他青少年的大部分時間都在貝魯特度過，目前擁有黎巴嫩、法國及巴西國籍，並在黎巴嫩擁有一個酒莊，而且兩任妻子均是黎巴嫩人。他曾透過捐款與當地保持密切聯繫，日產在2019年9月公布內部審計報告指，戈恩懷疑未經公司正式手續，向黎巴嫩多間大學捐款達200萬美元（約1550萬港元）。

被黎巴嫩當民族英雄 肖像印郵票

不少黎巴嫩民眾相當尊敬戈恩，他的肖像2017年更曾被印上當地郵票。2018年11月他被捕後，黎巴嫩外交部翌日即發表聲明稱，已委派駐日大使與戈恩會面跟進案件，又指「戈恩是黎巴嫩在國外取得成功的代表人物之一，外交部在他面臨逆境之際表示支持，以確保他能獲得公平審訊」，民間亦有人發起「我們都是戈恩」的行動聲援。在他發表聲明稱自己身處黎巴嫩後，大批記者隨即守候在據信是其寓所的門外，有鄰居留下「歡迎回家」的紙條。

（華爾街日報/路透社/產經新聞）