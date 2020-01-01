99.9%定罪率 日本司法弊端再受注目

戈恩自2018年11月起至2019年4月之間前後4次被拘，變相延長拘留時間，總拘留時間長達108日。在被拘留期間，戈恩每日要接受長達8小時盤問，律師不准陪同，僅可在事後獲取過程錄影。即使以合共15億日圓的保證金獲釋，戈恩仍須遵守禁止出境、不准上網或使用電郵等嚴格條件，他早前向法新社直指當局是判其有罪前便施罰。

現時日本檢察部門逮捕疑犯後，每次可拘留最多20日詳細盤查犯案情節等，並可延期。雖然有論者認為，此舉有助達至99.9%的定罪率，被視為防止罪案的因素，但亦被質疑或致冤案，尤其多達89%定罪個案均部分或完全基於犯人認罪，而因脅迫認罪錯判的個案不絕，更惹疑慮。

前檢察官：拒認罪 或拘禁更久

致力推動司法改革的前檢察官鄉原信郎指，日本的刑事司法制度側重於藉由盤問令疑犯認罪，如疑犯認罪便獲保釋，否則檢察部門會強烈反對其保釋申請。鄉原指，檢察部門是日本唯一有權決定是否提出起訴者，法院大多依從檢方決定，儘管有無罪假定原則，但拒絕認罪或被拘禁更長時間，又或面對更嚴重控罪，即使被判無罪，亦可能面對檢方上訴推翻原判，對無辜者而言認罪似是較佳選擇，「這就是日本人質司法制度的最大禍害」。

商業法專家內藤慧人亦在《日本時報》撰文，批評日本現行審訊前拘留的制度最大缺失，在於拘留時間過長及不准律師陪同盤問。此制度必須改變，包括將拘留期由最多20天縮減至5天，不應按新控罪延長拘留期，檢控權力與疑犯權益之間必須保持平衡。

（BBC/日本時報）