戈恩棄保潛逃 指控日本「人質司法」 發聲明稱身在黎巴嫩 日籍代表律師稱不知情

《金融時報》周一率先報道，現年65歲、擁有法國、黎巴嫩和巴西三重國籍的戈恩（Carlos Ghosn）不再受到軟禁，惹來棄保潛逃之嫌。戈恩昨日發表聲明，證實已身處黎巴嫩，控訴日本司法制度「假定有罪、歧視問題猖獗，以及違反其基本人權，公然無視日本在國際法和公約約束下必須遵守的法律責任」，又強調自己並非逃避公義，而是免受不公義及政治檢控，預計下周起將開始與傳媒接觸。

受嚴密監控疑取道土耳其出走

其代表律師弘中惇一郎稱，不知道戈恩離開日本，從新聞得悉後亦嚇一跳。他稱戈恩3本護照都交由律師團隊保管，估計或有大型組織協助他離開，「我想問問他，他怎能這樣對我們？」東京地方檢察廳昨日申請撤銷戈恩保釋，獲法院批准，沒收他前後共15億日圓（約1.07億港元）保釋金，倘若戈恩返回日本將立即拘捕。

戈恩原受嚴密監控，外界關注他如何避過重重管制出境。共同社引述當局指，大阪關西機場管理部門稱該機場周日（12月29日）有一架飛往土耳其伊斯坦布爾的私人飛機出境，未知搭載何人。路透社引述消息稱，戈恩經伊斯坦布爾乘搭私人飛機，周一抵達貝魯特。日本放送協會（NHK）指當局未找到戈恩的出境紀錄，正調查他是否以其他名字出境；有黎巴嫩治安部門人士透露，一名與戈恩相似的人抵達貝魯特時，使用其他名字入境。據黎巴嫩國營新聞社NNA報道，當地安全總局表示戈恩是合法入境，將不會面對任何法律後果。黎巴嫩電視台MTV指，戈恩是利用法國護照入境黎巴嫩，過程中獲一個私人保安組織協助，組織成員以音樂表演名義進入戈恩的東京寓所，讓他藏身樂器箱內，再經機場離開日本。

日產前董事長面對4控罪 沒收億元押金

戈恩於2018年11月在東京被捕，他被指涉嫌少報數十億日圓薪酬，以及將個人公司投資衍生工具的損失轉嫁給日產等，違反《金融商品交易法》和《公司法》。直至2019年3月，他被拘留超過100日後，終獲准以10億日圓（約7000萬港元）保釋，但一個月後再被捕，被指涉嫌將日產資金轉移到兩間由他實際控制的公司，再被加控兩項罪名，後獲准以5億日圓（約3500萬港元）保釋，條件包括只能居於東京寓所及禁止出境，案件原定今年4月開審。被檢控期間，他先後被法國雷諾、日產及三菱3間公司解除董事職務。

戈恩一直否認所有控罪，又稱調查期間受嚴苛對待。其律師亦指控檢方、官員及日產高層聯手陷害他，只為阻止他以雷諾收購日產，又多次批評日本司法制度是「人質司法」，引起國際關注。有知情者向《華爾街日報》透露，戈恩不相信自己能於日本獲得公平審判，同時「對於作為業界政治人質感到煩厭」。

事件亦惹日本輿論質疑，當局為何未能阻止知名度極高的被告暗中離境。曾任副外務大臣的參議員佐藤正久稱，被告可如此輕易非法離境，是日本制度的嚴重問題。

（紐約時報/華爾街日街/NHK）