美炸敘境「真主黨旅」報復 最少25死

國防部稱，「真主黨旅」不斷攻擊駐有「堅定決心行動」（Operation Inherent Resolve）聯軍的基地，因此向該組織實施精準防禦性空襲。防長埃斯珀稱，美軍周日派出F-15戰機攻擊向分別位於伊拉克西部及敘利亞東部的5處目標，均為「真主黨旅」的軍火庫或指揮設施。

美承包商遇襲亡 蓬佩奧：果斷回應

國務卿蓬佩奧亦稱，「真主黨旅」上周五（27日）曾向伊拉克北部石油重鎮基爾庫克（Kirkuk）發射火箭炮攻擊，造成一名美國承包商死亡，4名美軍及兩名伊拉克安全部隊成員受傷。他聲言美方不會任由伊朗威脅美方人員安全，今次美軍便以行動「果斷回應」。

路透社引述伊拉克安全部門及民兵消息稱，今次空襲行動造成最少25死55傷，包括最少4名「真主黨旅」的地區指揮官。伊拉克看守政府發言人透露，總理阿卜杜勒-邁赫迪於美方行動前曾與埃斯珀通電話，強烈反對美方的單方面決定，擔心衝突升級，促美方停火及就襲擊事件聯合調查。

（路透社/BBC）