澳南山火惡化 困居民遊客 主要幹道受阻 政府警告撤離為時已晚

昨日維多利亞省共有14個緊急火災警告，21處火頭。單是約有8萬居民的東吉普斯蘭（East Gippsland）一帶便佔了8個緊急警告。其中，東吉普斯蘭的湖區入口（Lakes Entrance）度假區受到十數火頭夾攻，迫使數百名消防員撤離滅火前線。該區大火估計已延燒1000公里。吉普斯蘭火災事故負責人昨天一再透過社交網絡等警告，最後逃生主幹道隨時可能被大火切斷，形勢嚴峻。

東吉普斯蘭3萬遊客

儘管當局周日循電視廣播呼籲該處的3萬遊人疏散後，已有相當多人撤離，但有些遊客似乎忽略了警告或對此一無所知，還有很多居民誤會撤走指令僅針對遊人。及後，離開湖區入口的公路要封閉，暫未知走避不及被困者的數目。不少鄉鎮居民由於已錯過撤離時機，只能聽勸告留在室內。在鄰近的新南威爾士省，一名消防員因強風吹翻車子死亡，另有兩名消防員燒傷。

今年澳洲野火季為有紀錄以來最猛烈年份之一，在新威爾士大火已燒毁近900間住宅，吞噬348萬公頃土地，並造成悉尼數星期來持續被煙霾籠罩。澳洲火災警告從西澳省、南澳省一路延伸至塔斯曼尼亞省。塔斯曼尼亞昨錄得刷新12月最熱紀錄的40.8℃，即當地夏季正常均溫的兩倍多。

悉尼獲許可今如常放煙花

澳洲氣象局稱，一道鋒面移至澳洲東南部，導致大量熱空氣籠罩着該區，並有旱天雷、強勁陣風。新南威爾士首府悉尼局部地區今將升至44℃。儘管條件惡劣和有逾20萬人聯署請願，悉尼市當局昨仍堅持如常在除夕放煙花。新南威爾士副省長表示反對，認為照常煙花匯演「不尊重」疲憊的義務消防員。由於首都特區全面禁火，堪培拉已取消跨年煙火騷，數座城鎮紛紛仿效。

（法新社/澳洲廣播公司/澳洲人報）