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2019年12月31日星期二
國際要聞
2010-2019國際大事回顧 民粹年代 顛覆全球
【氣候】環保倒退 極端天氣破紀錄
【科技】揭宇宙謎團 探AI潛能
【名人】叱吒風雲 巨人隕落
澳南山火惡化 困居民遊客 主要幹道受阻 政府警告撤離為時已晚
美炸敘境「真主黨旅」報復 最少25死
金正恩下令積極進攻 新年文告成焦點
得州兇徒闖教堂開火 信眾拔槍還擊3死
東京奧運泳館建材含致癌石棉
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【明報專訊】（請看附圖）
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